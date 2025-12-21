Con Pedro Gallese a la cabeza, la selección peruana enfrentará a Bolivia. ( SAFAP)
Perú vs. Bolivia
Perú vs. Bolivia

  Con Pedro Gallese a la cabeza, la selección peruana enfrentará a Bolivia.
    Con Pedro Gallese a la cabeza, la selección peruana enfrentará a Bolivia.

  Pedro Gallese.
    Pedro Gallese.

  Marco Huamán.
    Marco Huamán.

  Gianfranco Chávez.
    Gianfranco Chávez.

  Alfonso Barco.
    Alfonso Barco.

  Mathías Llontop.
    Mathías Llontop.

  Jorge Murrugarra.
    Jorge Murrugarra.

  Jesús Castillo.
    Jesús Castillo.

  Carlos Cabello.
    Carlos Cabello.

  Cristian Neira.
    Cristian Neira.

  Rodrigo Vilca.
    Rodrigo Vilca.

  Matías Succar.
    Matías Succar.

El último amistoso del año. La , representada por un combinado de jugadores elegidos por Gerardo Ameli y la , se medirá ante en el Estadio Félix Castillo Tardío en Chincha, en un duelo de vital importancia para la ‘Verde’, que se viene preparando para el repechaje mundialista a disputarse en marzo del próximo año. Con el exentrenador de Alianza Atlético a la cabeza, la Bicolor se alista para un once inédito con la base de la Liga 1, teniendo a Pedro Gallese a la cabeza, flamante fichaje del Deportivo Cali de Colombia. A continuación la posible alineación del último amistoso internacional del año.

