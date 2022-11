Este sábado 19 de noviembre, Perú y Bolivia tienen un encuentro amistoso programado en la ciudad de Santa Cruz, como parte de la preparación de ambos elencos con miras a un nuevo inicio de clasificatorias al Mundial 2026 (en Estados Unidos, México y Canadá). Sin embargo, el cotejo cambiaría de sede, debido a los conflictos internos que se viven en esta parte del país altiplánico.

Son casi 20 días de paro indefinido los que se viven en la capital económica boliviana, por lo que el compromiso entre la Selección Peruana y ‘La Verde’ podría mudarse al interior de nuestro país, donde ya se afinan todos los detalles para recibir al equipo de Juan Reynoso.

En ese sentido, Depor pudo conocer que Arequipa parte como la primera opción para el Perú vs. Bolivia, si es que no logran darse las garantías para que se juegue en Santa Cruz. Sin embargo, Trujillo también aparece como posibilidad para albergar el partido internacional.

Por lo ponto, los encargados logísticos están a la espera de las decisiones de las autoridades bolivianas, donde consideran que el paro está cerca a finalizar, debido a que el Gobierno Central ya atendió las demandas de la población, lo que le pondría paños fríos a la tensa situación en el país.

Cabe destacar que Juan Reynoso no podrá contar con sus principales figuras para el Perú vs. Bolivia, pues algunos de sus jugadores ‘extranjeros’ aún se encuentran en competencia y, al no ser fecha FIFA, los clubes no tienen la obligación de liberarlos. A pesar de ello, contará con Christian Cueva como abanderado, siendo acompañado por los mejores elementos de la Liga 1 de 2022.

‘La Verde’, por su parte, tendrá a sus habituales figuras como Carlos Lampe, Diego Bejarano, Luis Haquín, Henry Vaca, Marcelo Martins Moreno; entre otros, lo que confirma que será un cotejo muy complicado para el combinado blanquirrojo.





