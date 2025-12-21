vs. se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) en amistoso internacional, desde el estadio Félix Castillo Tardío. El duelo se desarrollará este domingo 21 de diciembre. ¿A qué puedes verlo? Las acciones inician desde las 3:30 p.m. (hora peruana, colombiana y ecuatoriana). Si estás en Bolivia, inicia a las 4:30 p.m. ¿En qué canales podrás verlo? La transmisión estará disponible por la señal de América TV, canal 4 de señal abierta. Además, podrás verlo en el app de América TVGO. No lo veas en Fútbol Libre TV, señal pirata, no lo recomendamos.

Perú vs. Bolivia en amistoso. (Video: SAFAP)
Perú vs. Bolivia en amistoso. (Video: SAFAP)

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS