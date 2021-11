A días del Perú vs. Bolivia, Gianluca Lapadula se encargó de confirmar que no tiene problema alguno que le impida demostrar toda su capacidad ante los altiplánicos en el próximo partido de la Selección Peruana por Eliminatorias. Incluso, dio a conocer que escaló en la lista de pateadores de penales, lo que haría que lo veamos al frente del balón, si es que se sanciona la pena máxima en favor del cuadro bicolor.

“Estoy muy bien físicamente, no tengo ningún problema. Llegamos más unidos que nunca y creo que tenemos que pensar en un partido a la vez. Me llevo bien con todos y puedo jugar con Farfán o con quien el profesor decida, siempre pensando en lo mejor para el equipo. A mí, solo me faltan los goles y sería muy importante aportar haciéndolos. Soy el primero en el orden para patear los penales”, sostuvo el atacante en diálogo con RPP.

Por otro lado, Gianluca Lapadula destacó que el apoyo de los hinchas será clave para que la Selección Peruana pueda sacar adelante dos encuentros complicados, por lo que anhela que el aforo se vaya ampliando poco a poco para poder gozar del calor de la gente en las presentaciones del cuadro bicolor.

“Yo quiero mucho a toda la gente de Perú, les agradezco todo. Necesitamos, sobre todo en este momento, tener nuestro estadio lleno, a nuestro hincha. Estoy seguro que con ellos al costado, podemos lograr todo”, agregó el futbolista de Benevento de la Serie B de Italia.

Entradas para el Perú vs. Bolivia ya están a la venta

Las entradas para el Perú vs. Bolivia por las Eliminatorias sudamericanas serán puestos a la venta desde este lunes 8 de noviembre desde las 10:00 a.m. a través del portal web de Joinnus, donde elegirán qué ticket les conviene. Los precios varían entre los 99 y 700 soles por boleto.

Para este partido, el Ministerio de Salud autorizó que se pueda contar con cerca de 10 mil asistentes en las tribunas del Estadio Nacional, es decir, el 20% de la capacidad del recinto. Además, los presentes en el coloso de José Díaz serán abonados y público en general, estos últimos adquiriendo sus entradas de manera virtual.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.