Sensible baja para Venezuela a solo días del inicio de la jornada doble de las Eliminatorias. Este lunes, Salomón Rondón anunció mediante un comunicado publicado en sus redes sociales que no está en condiciones físicas para defender la camiseta del equipo nacional que chocará con Ecuador y la selección peruana.

“Me duele cada vez que no puedo ser parte de la selección y es muy difícil verla desde lejos. Pero tengo que ser sincero conmigo mismo y con esa camiseta que tanto quiero y valoro: no me encuentro en la plenitud que quisiera para poder brindarme al máximo y defenderla como se merece ahora mismo”, dice la nota del atacante.

En las siguientes líneas, Rondón argumentó que cambiar de club (se sumó a Everton de la Premier League) no ha sido beneficioso para su preparación. “Mi llegada a Inglaterra a último momento, sin pretemporada, y una seguidilla de partidos me afectó más de la cuenta y me colocan en esta situación”, manifestó.

Salomón Rondón emitió un comunicado sobre su baja de Venezuela. (Foto: Twitter)

En el cierre, el jugador ratificó el compromiso con el conjunto llanero. “Quiero y deseo ponerme al cien por cien físicamente para brindarme al máximo como siempre me conocieron. Y de esa manera, poder estar en breve vistiendo nuevamente los colores Vinotinto que tanto amo y que sin duda mis compañeros defenderán al máximo”, sentenció.

Salomón Rondón jugó por última vez con la selección en noviembre del año pasado. Luego, el futbolista sufrió una lesión que le impidió estar en la fecha de junio y luego la Copa América. En septiembre, el atacante no llegó a su país por causa de las restricciones por la pandemia del coronavirus y en octubre estuvo centrado en lo que significó mudarse a la ciudad de Liverpool.

Venezuela buscará en esta fecha, sin el goleador histórico (31 conquistas), meterse en la pelea por ir al repechaje mundialista. El equipo del ratificado entrenador Leonardo González ocupa el último puesto de la tabla con solo siete puntos en 12 partidos disputados. El equipo enfrentará a Ecuador el jueves 11 de noviembre en Quito y el martes 16 a la selección peruana en Caracas.

La lista de Venezuela

Arqueros: Joel Graterol (América Cali, Colombia), Wuilker Faríñez (Lens, Francia) y Rafael Romo (OH Leuven, Bélgica).

Defensores: Roberto Rosales (Leonesa, España), Adrián Martínez (La Guaira), Óscar González (Monagas), Ronald Hernández (Atlanta United, MLS), Jefre Vargas (Metropolinos), Yordan Osorio (Parma, Italia), Christian Makoun (Inter de Miami, MLS), Nahuel Ferraresi (Estoril Praia, Portugal) y Daniel Carrillo (KuPS Kuopio, Finlandia).

Volantes: Tomás Rincón (Torino, Italia), José Martínez (Filadelfia Union, MLS), Eduard Bello (Antofagasta, Chile), Junior Moreno (D.C. United, MLS), Darwin Machís (Granada, España), Cristian Cásseres Jr. (New York Red Bulls, MLS) y Jefferson Savarino (Atlético Mineiro, Brasil).

Delanteros: Brayan Hurtado (Cobresal, Chile), Jan Hurtado (Red Bull Bragantino, Brasil), Fernando Aristeguieta (Mazatlán, México) y Eric Ramírez (Dinamo, Ucrania).

