Con la mira puesta en su próximo desafío por la fecha FIFA, la Selección Peruana encendió los motores y dio inicio oficial a sus prácticas en el complejo de la Videna, marcando así el esperado estreno de los trabajos tácticos y físicos bajo la batuta del estratega Mano Menezes. Durante esta primera sesión, el plantel nacional combinó ejercicios de acondicionamiento atlético con intenso contacto de balón, destacando como principal atractivo el flamante estreno de la nueva cancha híbrida del recinto. Si bien, no todos los convocados se han reunido en su totalidad, de las figuras que representan al país en el exterior, se ha podido ver a Erick Noriega, Fabio Gruber, Alfonso Barco y Pedro Gallese. Los demás se estarán sumando entre mañana y miércoles. Por otro lados, dos jugadores que aún están en duda son Jairo Vélez y Marco Huamán, que tuvieron una lesión en su club y que entraron en evaluación esta misma tarde.