Las selecciones Sub 20 de Perú y Brasil chocarán esta semana, por el debut de ambos elencos en el Sudamericano Sub 20 de Colombia 2023. El certamen, que dará cuatro cupos al Mundial de la categoría y un pase a los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, arranca este 19 de enero y va hasta el 12 de febrero. ¿La selección peruana Sub 20 tendrá mejor suerte esta vez?

El choque de Perú vs. Brasil está previsto para este jueves 19 de enero desde las 5:00 p.m. en el estadio Pascual Guerrero de Cali. La transmisión de todo el certamen será a través de las señales de Latina TV y DirecTV Sports. Además, en Depor podrás encontrar toda la información de los cotejos del campeonato internacional.

México: 16:00 horas

16:00 horas Perú, Colombia, Ecuador: 17:00 horas

17:00 horas Bolivia, Venezuela: 19:00 horas

19:00 horas Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 20:00 horas

¿Cómo llegan Perú y Brasil?

La selección de Jaime Serna partirá a Colombia con un equipo lleno de expectativas y preparado para enfrentar los duelos que se le avecinan en el Sudamericano. Para ello, sus dirigidos disputaron una serie de amistosos, que los ayuden a estar preparados, de cara a los futuros compromisos en el certamen, incluyendo el choque contra Bolivia.

En dicho compromiso, donde tuvieron que jugar con nueve jugadores por expulsiones, terminó 2-2, un empate ajustado, pero que dio un vistazo a cómo podría desempeñarse el elenco bajo presión. De la lista del último microciclo, quedaron fuera Ibrahim Peña (Alianza Lima), Brayan Rivera (Universitario) y Sais Santibañez (César Vallejo).

Por su parte, Brasil es el elenco favorito a clasificar al Mundial de Indonesia 2023, además de hacerse con el trofeo, como lo viene haciendo a lo largo de los últimos certámenes (ya acumula 12 títulos). El ‘Scratch’ convocó a sus mejores exponentes de la categoría, los cuales muchos

¿Quiénes son los convocados de Serna?

Arqueros: Sebastián Amasifuén (Alianza Lima), Denzel Caña (Cienciano) y Josué Vargas (César Vallejo)

Sebastián Amasifuén (Alianza Lima), Denzel Caña (Cienciano) y Josué Vargas (César Vallejo) Defensas: Kluiverth Aguilar (Lommel SK de Bélgica), José Amasifuén (Alianza Lima), Sebastián Aranda (Alianza Lima), Alex Custodio (Zulia de Venezuela), Matías Lazo (FBC Melgar), Gilmar Paredes (Sporting Cristal), Arón Sánchez (Cantolao) y Anderson Villacorta (César Vallejo).

