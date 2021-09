La Selección Peruana tendrá un duro rival para cerrar la fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022. Los dirigidos por Ricardo Gareca buscarán dar el batacazo en la décima jornada clasificatoria, derrotando en condición de visita a Brasil, con lo que conseguirían quitarle el invicto a la ‘Canarinha’.

Esta proeza será complicada, pero no imposible, asegura Jorge Soto. El exseleccionado nacional afirmó que la Blanquirroja debería sacar provecho de las bajas con las que contará el conjunto de Tite.

“Va a ser difícil, creo que siempre es bonito enfrentar a Brasil que está en el primer lugar y la motivación será especial. Pero creo que en el campo son once contra once, y se tiene que aprovechar de los jugadores que no se han sumado de Inglaterra. De todos modos, el plantel largo que tiene, las ausencias no se sienten tanto. Ojalá que se haga un partido inteligente y se pueda sacar un buen resultado”, dijo a Ovación.

Como parte del comando técnico de Sporting Cristal, el ‘Camello’ resaltó la presencia de tres futbolistas del plantel celeste, el club peruano que aporta más jugadores al combinado patrio en esta convocatoria.

“Son jugadores importantes que están haciendo un buen año. Creo que ‘Cancha’ (Gonzáles) es uno de los mejores jugadores del campeonato peruano, está haciendo bien las cosas al igual que Távara y Lora, y sé que a este último le va a tocar su oportunidad y sabrá aprovecharla”, explicó.

En su basta experiencia vistiendo la bicolor, Jorge Soto enfrentó en más de una ocasión a Brasil. Sin embargo, recordó un choque especial, en el cual tuvo al frente a los mejores jugadores del planeta.

“Justo jugamos un partido en Bahía, que perdimos 1 a 0, y al frente estuvieron jugadores como, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Kaká; la gran duda era a quién agarrábamos, creo que nadie quería tener a Ronaldinho en su posición, ya que venía de un gran momento en el Barcelona. Eran muchas figuras, y era un privilegio enfrentarlas”, zanjó.





