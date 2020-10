Perú y Brasil se medirán en un duelo de pronóstico reservado esta noche en el Estadio Nacional. Ricardo Gareca tenía casi todo listo para este partido, pero ante la baja de Raúl Ruidíaz, Jefferson Farfán asumiría el rol de ‘9’. ¿Qué dijo Juan Jayo Legario, invitado en el Tridente de Depor, sobre este cambio?

“Es momento de lanzarlo al ruedo de una vez, desde el arranque. Después, cuando se le quiera necesitar, no se sabe cómo pueda desenvolverse en el campo. Que dé hasta donde tenga que dar, 30 minutos, 40′ o solo el primer tiempo, ya después se replantea con Succar o el mismo Rodríguez, que pueden estar a la espera”, indicó al Tridente Depor.

Además, sostuvo que la presencia de la ‘Foquita’ aporta más que solo técnica en el ataque. “Jefferson Farfán, por su experiencia y lo que puede transmitir al equipo y al rival, es importante en el campo”, manifestó de manera contundente el exvolante de la Selección Peruana.

Sobre el partido del jueves ante Paraguay, Jayo se refirió a la continuidad con la que llegaron los jugadores, post cuarentena. “Este partido nos agarró en un momento donde los jugadores no llegan en un buen nivel. Lo que ha caracterizado a esta selección es que llamados que tienen continuidad, se vuelve un equipo que le puede ir al tú a tú contra cualquiera, pero ahora no sé si nos alcance”, comentó.

En ese sentido, habló del nivel de algunos de los que arrancaron en el once ante Paraguay. “Lo de Trauco sorprendió a muchos, porque no tiene la continuidad, Cueva, que no tiene el estado físico que se necesita para hacer el trabajo del ida y vuelta, como le tocó jugar. Nos ha costado el juego con el balón. El equipo tiene una manera de jugar que, pese a que no está bien físicamente, está intentando seguir”, agregó.

Perú y Brasil chocarán este martes 13 de octubre a partir de las 7:00 p.m. en el Estadio Nacional. Si bien los hicnhas no podrán acompañar a la ‘bicolor’ desde las tribunas, sí lo podrán hacer desde la señal de Movistar Deportes y Latina TV. En tanto, en Depor.com encontrarás el minuto a minuto y las incidencias de este choque.

