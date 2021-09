Perú y Brasil se vuelven a enfrentar este año, esta vez, por la décima jornada de las Eliminatorias a Qatar 2022. El elenco de Ricardo Gareca espera sumar en terreno carioca, aunque no será un duelo sencillo para la Blanquirroja. El ‘Scratch’ llega con algunas bajas y la ‘bicolor’ deberá tener cuidado con las tarjetas amarillas, ¿cómo debería plantearse este partido?

Para Julio César Uribe, ex jugador y DT de la Selección Peruana, el partido debe se plantear de modo que se pueda “limitar esos espacios. O sea, jugar y no dejar jugar. Eso, históricamente, no va a cambiar va a ser siempre así, con ritmos diferentes, por el cambio metodológico en la etapa que te toque vivir”.

Además, en la misma entrevista para Movistar Deportes, manifestó que la mentalidad con la que se juega es la de ganar, sea el rival que sea. “La ilusión siempre es la misma, superar una historia bien escrita por Brasil, pentacampeón mundial. Son seres humanos, con fortalezas y debilidades, eso es algo que sabemos los técnicos, para saber cómo jugar”, dijo.

Julio César fue el artífice del último partido donde Perú logró sumar un punto de visita contra Brasil, por las Clasificatorias. Aquella oportunidad, el duelo se disputó en el estadio Morumbi, con un once conformado por figuras como Solano, Pajuelo (autor del gol), Jayo, Palacios, entre otros. Ese día, el estratega nacional logró mantener el arco en cero hasta los 65′, pero 12 minutos después consiguió el empate.

Al respecto, el DT comentó que para lograr ese resultado fue necesario “limitar los espacios al rival, tapar a los posibles receptores, recorridos correctos y evitar que ellos puedan encontrar los espacios, que es algo que siempre encuentran por el talento que tienen. Cuando los limitas, hay que sostener esa reducción de espacios, porque a veces ellos no lo encuentran por orden táctico, pero sí lo generan por talento”.

En ese sentido, precisó que las bajas en la ‘Canarinha’ no son motivo de preocupación para su técnico, por lo que el equipo debe enfocarse en su juego y aprovechar nuestras ventajas. “Las bajas en Brasil no se sienten, porque tienen dos o tres selecciones. Ellos tienen privilegios por su talento, pero son seres humanos y pueden tener una mala noche y nosotros una buena, es posible”, explicó.





