Este martes, Perú y Brasil se enfrentarán en el Estadio Nacional, por la segunda fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026. Juan Reynoso no tuvo el plantel completo, como hubiera querido, para el inicio de las Clasificatorias, pero manifestó que los que están se encuentran en su mejor momento para así sacar adelante los partidos. No obstante, la ‘Canarinha’ no será un rival con el que se pueda experimentar, pues buscarán hacer otra goleada, como la que hicieron a Bolivia. Conoce quiénes estarían en la pizarra de cada equipo para este compromiso.