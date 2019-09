“No le tengo miedo a nadie”: Quevedo se ilusiona con ser titular y calienta amistoso ante Brasil [VIDEO]

El Perú vs. Brasil será una prueba de fuego para Kevin Quevedo. Y claro, el atacante de Alianza Lima no se amilana ante la situación. Así lo aclaró, luego de debutar oficialmente con la Selección Peruana en un amistoso FIFA ante Ecuador.

“Ojalá se me dé [jugar ante Brasil]. Lo aprovecharé al máximo, tengo que afrontar, no le tengo miedo a nadie”, respondió Kevin Quevedo sobre su posible presencia en el Perú vs. Brasil, el cual se jugará el martes 10 de septiembre en Los Ángeles.

Las declaraciones de Kevin Quevedo sobre el Perú vs. Brasil. (Video: José Luis Saldaña)

En los últimos 15 minutos, Ricardo Gareca se animó por Kevin Quevedo para que reemplace a Raúl Ruidíaz, que tuvo pocas ocasiones de gol ante Ecuador. ‘La Pulga’ no pudo asociarse bien con Gabriel Costa y Christian Cueva para ser decisivo en los últimos metros.

“Entré con ese pensamiento de hacer todo en poco tiempo. No estoy contento del todo por el debut, me hubiera gustado ganar”, agregó Kevin Quevedo, que es goleador de Alianza Lima.

“Me sentí cómodo en esa posición [extremo izquierdo]. De hecho, el profesor me preguntó antes de colocarme. Me pidió hacer el recorrido, encarar y llegar al área”, concluyó Kevin Quevedo.

Perú vs. Ecuador: Ricardo Gareca en conferencia. (América TV)

