El aliento será menor al esperado. Tras la vergonzosa suspensión del clásico sudamericano cuando estaba en curso, el Perú vs. Brasil programado para este jueves en el estadio Arena Pernambuco (Recife) solo contaría con un número muy reducido de espectadores.

Según Globo Esporte, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) contempla que cada delegación tenga derecho a unas 50 entradas para el encuentro. Así solo habría lugar para invitados, como en el Brasil vs. Argentina, donde 1.500 espectadores ocuparon las tribunas del Neo Química Arena de Sao Paulo.

“Por ahora, el partido está confirmado”, agregó Globo Esporte, debido a la incertidumbre que rodea el encuentro luego de los incidentes del domingo. Hasta hace una semana, las autoridades de Pernambuco descartaron la presencia del público para el Perú vs. Brasil, sea pagador o invitado.

A raíz del escándalo se puso en duda la capacidad de la ‘Canarinha’ para ser local el jueves frente a la ‘Blanquirroja’ (7:30 de la noche en el Perú), por la fecha 10 de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

El gerente de la Selección Peruana descarta cambio de sede

García Pye descartó la posibilidad de que la Selección Peruana tenga que irse a otra sede para disputar el duelo con Brasil, ya que los tiempos no permitirían que se haga de manera correcta, lo que evitaría que el partido se dispute de manera regular.

“Lo que ha ocurrido en el Brasil vs. Argentina se da en circunstancias diferentes a las que puedan existir con nosotros, ya que no contamos con jugadores en esta liga (Inglaterra). Jugar en otra ciudad me parece logísticamente complicado, ya que se necesitaría un ‘mago’ más que un gerente”, agregó.

