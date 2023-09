La selección peruana de fútbol recibirá este martes en el Estadio Nacional a Brasil por la segunda fecha de las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. Si bien la bicolor llega al partido luego de conseguir un punto importante ante Paraguay en calidad de visitante -pese jugar en inferioridad numérica y contar con nueve bajas-, frente a la verdeamarela no podrá contar con una figura clave: Luis Advíncula fue expulsado en el partido ante los guaraníes. El técnico Juan Reynoso deberá reemplazarlo por un jugador capaz de llenar el forado que deja el Rayo en la defensa, y entre los que se vocea a Aldo Corzo o Miguel Araujo.

La blanquirroja saldrá al terreno de juego comandada por Paolo Guerrero, capitán del equipo y que cumplió un buen desempeño frente Paraguay, llegando incluso a lanzar un tiro que impactó en el travesaño y que pudo cambiar el rumbo del encuentro. A pesar de su edad (39 años), el Depredador sigue siendo pieza clave en el once nacional. Nolberto Solano, embajador de Betsson, considera que su presencia es fundamental en el equipo de Reynoso. “Yo creo que mientras Paolo siga vigente y esté mostrando un buen juego, no hay que descartarlo”, comentó el ex mediocampista nacional, quien confía en que tanto el comando técnico como los jugadores están a la altura de las circunstancias. “Ellos [los jugadores] tienen la experiencia necesaria para jugar en eliminatorias. Tengamos paciencia a Juan y a la selección, respaldemos al grupo de jugadores que ha sabido darnos alegrías a todos. Paciencia es la palabra, por más de que se hable de 6 cupos y medio”, indicó Solano.

Por su parte, la canarinha inició las eliminatorias en una nueva era al mando Fernando Diniz, quien tendrá el reto de levantar la imagen del gigante sudamericano luego de un flojo desempeño mostrado en Qatar 2022. Sin embargo, la verdeamarela tuvo un excelente debut en las eliminatorias: aplastó a Bolivia por 5 a 1 en el Estadio Olímpico de Pará, con un triplete de Neymar, dos goles de Rodrygo y uno de Raphinha.

Según Betsson, Perú tiene un 11% de probabilidades de ganar, resultado que paga 8.70 veces lo apostado. Mientras tanto, a Brasil le asigna un 69% de probabilidades de llevarse el triunfo, con una cuota de 1.38. El empate tiene un 20% de probabilidad, y Betsson paga 4.65.





