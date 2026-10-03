Selección Peruana
Perú vs. Canadá EN VIVO: minuto a minuto por internet gratis vía América TV (Canal 4) y Bicolor+
Perú vs. Canadá juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde la 1:00 p.m. en Montreal. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión vía América TV (Canal 4), América tvGO y Bicolor+.
¡Gol de Canadá! ¡Gol de Jacob Shaffelburg! El atacante apareció por izquierda y puso el 1-0 a los 19'.
Jonathan David casi anota el 1-0 de Canadá. El delantero llegó libre desde atrás y remato muy desviado, cuando parecía que Diego Romero no tenía más qué hacer.
Jairo Vélez sigue siendo el elemento más peligroso de Perú.
Perú empezó a llegar al área rival y en pocos minutos encadenó dos tiros de esquina, pero sin llevar mayor peligro.
Por fin Perú pudo salir de su área y llevó peligro en campo de Canadá, aunque con poca claridad.
Canadá su adueña del trámite y por el momento Perú no tiene cómo salir.
Daniel Jebbison pisa el área y remata con mucha libertad. Casi llega el 1-0 de Canadá. Perú no puede salir de su área.
Remate de Liam Millar y casi llega el 1-0 de Canadá. La defensa peruana reaccionó a tiempo.
Ya rueda la pelota en el Saputo Stadium.
¡Arrancó el partido en Montreal! Ya juegan Perú y Canadá en un nuevo amistoso internacional.
¡Todo listo para el pitazo inicial!
Alineación confirmada de Canadá: Owen Goodman; Ralph Priso, Niko Sigur, Luc De Fougerolles, Ralph Priso, Richard Chukwu; Jacob Shaffelburg, Nathan-Dylan Saliba, Stephen Eustaquio, Liam Millar; Jonathan David y Daniel Jebbison.
Alineación confirmada de Perú: Diego Romero; Oliver Sonne, Miguel Araujo, Alfonso Barco, Marcos López; Oslimg Mora, Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún; Bassco Soyer, Jairo Vélez y Alex Valera.
Repasamos una vez más las alineaciones de ambas selecciones.
Ahora el turno del Himno Nacional de Canadá.
Se entonan las sagradas notas del Himno Nacional del Perú.
Los jugadores de ambas selecciones salen al terreno de juego.
Todo listo para el pitazo inicial.
Los jugadores se retiraron a los camerinos. En minutos comenzará el partido.
Los jugadores de ambas selecciones salen al terreno de juego para hacer los trabajos precompetitivos.
Alineación confirmada de Canadá: Owen Goodman; Ralph Priso, Niko Sigur, Luc De Fougerolles, Ralph Priso, Richard Chukwu; Jacob Shaffelburg, Nathan-Dylan Saliba, Stephen Eustaquio, Liam Millar; Jonathan David y Daniel Jebbison.
Alineación confirmada de Perú: Diego Romero; Oliver Sonne, Miguel Araujo, Alfonso Barco, Marcos López; Oslimg Mora, Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún; Bassco Soyer, Jairo Vélez y Alex Valera.
¿A qué hora juegan Perú vs. Canadá?
Perú vs. Canadá se verán las caras por un nuevo amistoso internacional FIFA, este sábado 3 de octubre desde la 1:00 p.m. en el Saputo Stadium (Montreal, Canadá). El horario de inicio del encuentro Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay será desde las 3:00 p.m., a las 12:00 p.m. en México y a las 8:00 p.m. en España.
André Carrillo también aparece como una posible novedad. La 'Culebra' se perdió los dos primeros amistosos de esta gira como medida de precaución por una molestia física y podría tener minutos ante Canadá.
Para este partido, Mano Menezes evalúa el regreso de algunos futbolistas al once inicial. Oliver Sonne es una de las alternativas que podría volver a comenzar después de haber sido suplente frente a México.
Gianluca Lapadula aparece nuevamente como una de las principales alternativas ofensivas de Perú. El delantero fue titular frente a Estados Unidos, partido en el que marcó el único gol de la Selección Peruana en aquel encuentro.
El técnico brasileño tendrá nuevamente una prueba ante una selección que viene de disputar la última Copa del Mundo. Canadá representa, además, un rival con características físicas y velocidad en ataque diferentes a las que presentó México.
En Perú, Mano Menezes continúa aprovechando estos amistosos para evaluar alternativas de cara al siguiente ciclo de Eliminatorias. La gira contempla cuatro partidos frente a selecciones que participaron en el Mundial 2026: Estados Unidos, México, Canadá y Colombia.
Jesse Marsch mantiene una base importante del equipo que disputó el Mundial. Entre los convocados aparecen Jonathan David, Cyle Larin, Tajon Buchanan, Stephen Eustáquio y otros futbolistas que participaron en aquella histórica campaña.
Tampoco estará disponible el arquero Maxime Crépeau, quien no fue considerado para esta ventana internacional por motivos personales.
La selección canadiense no contará en esta convocatoria con Alphonso Davies. El capitán quedó fuera de la lista debido a la celebración de su matrimonio y posterior luna de miel.
Jonathan David será uno de los nombres a seguir en el conjunto canadiense. El delantero marcó tres goles frente a Qatar durante el Mundial 2026, convirtiéndose en el primer futbolista de Concacaf en conseguir un hat-trick en una Copa del Mundo desde 1930.
El camino canadiense en el Mundial terminó en los octavos de final, después de una derrota por 3-0 frente a Marruecos. Antes de ello, Canadá había conseguido su primera victoria mundialista al derrotar a Sudáfrica por 1-0 con un gol en el minuto 92.
Canadá tuvo una participación histórica en el Mundial 2026. El conjunto norteamericano consiguió por primera vez avanzar a los octavos de final de una Copa del Mundo, luego de superar la fase de grupos.
Canadá, en cambio, llega con una victoria en su presentación anterior. El equipo dirigido por Jesse Marsch derrotó 1-0 a Chile en Toronto y ahora buscará cerrar su regreso a casa con otro triunfo.
Perú llega a este partido después de empatar 1-1 frente a México en Nueva Jersey. Jairo Vélez marcó el tanto de la Selección Peruana en aquel compromiso, resultado que significó el segundo empate consecutivo durante esta gira.
El Stade Saputo será el escenario del encuentro. El recinto, ubicado en Montreal, tiene capacidad para 19619 espectadores y es la casa habitual de CF Montréal.
El compromiso corresponde a la gira internacional que la Selección Peruana viene realizando por Norteamérica. Después de enfrentar a Estados Unidos y México, el equipo de Mano Menezes tendrá ahora a Canadá como siguiente rival.
¿En qué canales ver Perú vs. Canadá?
En cuanto a la transmisión del Perú vs. Canadá, esta estará disponible mediante América TV y sus plataformas digitales (América tvGO), por lo que los hinchas podrán seguir los partidos tanto por televisión como mediante las opciones online del grupo. Bicolor+ es otra opción en territorio peruano. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir todas las incidencias a través de la web de Depor.
¿A qué hora juegan Perú vs. Canadá?
Perú vs. Canadá se verán las caras por un nuevo amistoso internacional FIFA, este sábado 3 de octubre desde la 1:00 p.m. en el Saputo Stadium (Montreal, Canadá). El horario de inicio del encuentro Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay será desde las 3:00 p.m., a las 12:00 p.m. en México y a las 8:00 p.m. en España.
El Saputo Stadium será el escenario principal del amistoso entre Perú vs. Canadá.
Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrás seguir todas las incidencias del amistoso internacional entre Perú vs. Canadá.
¡Buenos días, lectores de Depor!
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.
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