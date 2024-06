Por lo visto en los partidos previos, Sergio Peña llegó a esta Copa América 2024 como uno de los jugadores más resistidos por un gran sector de la hinchada de la Selección Peruana. Sin embargo, a pesar de que su primer tiempo frente a Chile (0-0) fue intrascendente, levantó su nivel en la etapa complementaria y terminó siendo uno de los más destacados en el 3-5-2 que propuso Jorge Fossati en el AT&T Stadium. Así pues, luego del encuentro explicó cómo se sintió y dio una mirada a lo que se le avecina al equipo en el próximo duelo contra Canadá.

En diálogo con Movistar Deportes en zona mixta, el mediocampista de 28 años reveló detalles de su presente futbolístico a pesar de las críticas que recibe constantemente y recalcó que siempre intenta entregarse al 100 % cuando le toca ponerse la camiseta de la ‘Bicolor’. Fossati confía en su juego y su presencia durante todo el partido explica lo importante que es para él.

“La verdad que me sentía bastante bien físicamente. Me estoy sintiendo bien, estoy entrenando al máximo y dando lo mejor de mí para la selección. Siempre daré lo mejor de mí, lo que siempre he hecho. A veces las cosas han salido bien o mal, pero mi intención y ganas de darme al 100 % por la selección siempre están”, sostuvo el jugador formado en Alianza Lima.

En esa misma línea, ‘Peñita’ apuntó hacia las conexiones entre los carrileros y los interiores, una faceta necesaria para que el 3-5-2 genere situaciones de peligro por los lados. En el segundo tiempo se vio más de eso por su zona, cuando se juntó con Andy Polo. “Muy importante. Esas conexiones se están viendo por ambos lados, lo trabajamos muchos y nos vamos contentos por cómo han salido las cosas hoy (ayer). A pesar de que el resultado no ha sido triunfo, nos vamos contentos”, agregó.

Respecto al desarrollo del compromiso con Chile, el mediocampista del Malmö opinó que la Selección Peruana fue capaz de generar situaciones que pudieron cambiar el desenlace de la historia en Texas. En líneas generales, fue un trámite parejo y muy reñido. “Ante Chile fue un partido bastante parejo, aunque las opciones más claras las tuvimos nosotros, y creo que pudimos ganar el partido”, acotó.

Sergio Peña coincidió con la opinión pública respecto al segundo tiempo que hizo la ‘Blanquirroja’, donde poco a poco el equipo se fue soltando hasta ingeniárselas para darle preocupaciones a los dirigidos por Ricardo Gareca. “En el segundo tiempo se notó una mejora del equipo a pesar que considero que en el primer tiempo no hicimos un partido malo. La segunda mitad fue muy buena de Perú y creo que pasamos por encima a Chile, eso está claro”, aseveró.

El volante nacional ya le puso el ojo a Canadá y manifestó que, al igual que el resto de rivales del Grupo A, este también tiene argumentos para complicarles la vida. Eso sí, el plantel trabajará para sacar el resultado que los acerque a la siguiente ronda. “Canadá es un rival duro como todos en esta Copa América que serán partidos bastante peleados, sin embargo vamos a trabajar para sacar el partido adelante”, sentenció.

Sergio Peña lleva cuatro goles con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)





¿Qué se le viene a la Selección Peruana?

Luego de empatar por 0-0 con Chile, la Selección Peruana volverá a tener actividad la próxima semana cuando se enfrente a Canadá por la segunda jornada del Grupo A de la Copa América 2024. Dicho encuentro está programado para el martes 25 de junio desde las 5:00 p.m. y se disputará en el Children’s Mercy Park, ubicado en la localidad de Kansas City (Estados Unidos). Los canadienses llegan a este duelo después de perder por 2-0 ante Argentina, lo cual no significa que será un rival sencillo para la ‘Bicolor’.

Recuerda que para seguir esta y todas las transmisiones de este certamen continental, deberás conectarte a la señal exclusiva de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV y en la plataforma de streaming de DGO. Por otro lado, para el territorio peruano habrá una televisación por señal abierta en las pantallas de América TV, además de su versión digital en América TV GO. Ojo, este canal solo pasará los partidos de la ‘Blanquirroja’, una semifinal y la gran final.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR