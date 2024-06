Previo al arranque de esta Copa América 2024, el nombre de Sergio Peña era uno de los más resistidos por la hinchada nacional. A pesar de la confianza plena de Jorge Fossati, su rendimiento con la Selección Peruana no había colmado las expectativas y de aquella gran versión que alguna vez tuvo con Ricardo Gareca en el proceso hacia el Mundial Qatar 2022, solo quedaba un lejano recuerdo. Este rechazo acrecentó aún más cuando le tocó portar la ‘10’ de la ‘Blanquirroja’, un dorsal muy especial y que tuvo en Christian Cueva a su último gran exponente.

Bajo ese contexto, Fossati no dio marcha atrás en sus convicciones y volvió a alinear al mediocampista del Malmö frente a Chile (0-0), acompañando a Wilder Cartagena y Piero Quispe en el trivote que armó en su inalterable 3-5-2. Aunque su primer tiempo fue muy discreto, como el resto de sus compañeros, ‘Peñita’ mejoró en la etapa complementaria y sacó a relucir ese toque fino que siempre lo caracterizó. Ir de menos a más en un entorno complejo como suele suceder en este tipo de encuentros, terminó siendo un valor agregado para un jugador que necesita confiar más en sí mismo para que el juego de Perú crezca y así sacudirse de los cuestionamientos.

Un mediocampo inconexo

Por la propuesta de Ricardo Gareca y la necesidad de Chile de imponer condiciones en el AT&T Stadium, era previsible que la Selección Peruana iba a tener menos tiempo la pelota desde el primer minuto. Erick Pulgar y Marcelino Núñez se repartieron los roles en la medular mapochina, mientras que Alexis Sánchez, jugando libre detrás de Eduardo Vargas, se encargó de darle profundidad a los intentos sureños por vulnerar la portería de Pedro Gallese. Es aquí cuando la presencia de Sergio Peña debió hacerse sentir, no solo en la recuperación, sino también en la gestación.

Si bien el volante formado en Alianza Lima no tuvo una labor sencilla al tener que cruzarse constantemente con el ‘Niño Maravilla’ en fase defensiva, Perú necesitó más de él desde otro aspecto, siendo el encargado de darle calma y paciencia al equipo para que las salidas rápidas no fueran tan imprecisas. Algo similar pasó desde el otro lado, donde Piero Quispe se sacrificó en la marca, pero le costó aparecer como ya venía sucediendo en los últimos amistosos de preparación.

Así pues, los fantasmas de las críticas hacia Sergio Peña aparecieron nuevamente, volviéndolo un jugador intrascendente en una zona del campo donde la Selección Peruana requería de mayor circulación del balón para mejorar. Por más que la línea defensiva estuvo a la altura de las circunstancias y superamos los estragos que generó Chile, la generación de juego continuó siendo una deuda pendiente en el primer tiempo. Desde el banquillo, futbolistas como Joao Grimaldo, André Carrillo y hasta Christian Cueva asomaron como opciones.

Sergio Peña debutó con la Selección Peruana en marzo del 2017. (Foto: Getty Images)

El Peña que queremos ver

Jorge Fossati no realizó variantes para la segunda mitad y la cosa pintaba para ser un calco del primer tiempo. El trámite no varió mucho y la fricción comenzó a hacerse más constante en el centro del campo, una zona donde Perú buscó equiparar la ligera superioridad que había mostrado Chile. Con el correr de los minutos la figura de Sergio Peña se hizo notar, sobre todo cuando encontró a Andy Polo por su lado y halló un socio en quien apoyarse.

La ‘Roja’ se vio sorprendida ante este giro inesperado de la trama, en donde la blanquirroja ya no solo se dedicó a defenderse, sino también a hilvanar jugadas de peligro cerca de la portería de Claudio Bravo. ‘Peñita’ se adueñó de esa función y nos dejó pinceladas de aquella versión que tanto necesita Fossati para que su 3-5-2 encuentre ese juego interior que no le vimos en sus cuatro primeros partidos. El ingreso de Joao Grimaldo también ayudó en esto, pues el del Malmö tuvo más libertad para intercambiar posiciones con el de Sporting Cristal.

Los números hablan por sí solos y describen claramente que Peña redondeó uno de sus mejores partidos con la Selección Peruana en muchísimo tiempo. Por detrás de Carlos Zambrano –figura excluyente por ser el estandarte en la zaga nacional–, el jugador de 28 años fue de los más destacados frente a Chile en un debut complicadísimo en Texas. Un Clásico del Pacífico requiere precisamente de eso: futbolistas que asuman riesgos, aparezcan en los momentos picantes y hagan oídos sordos al ruido externo que los critica.

Toques Precisión en el pase Pases clave Duelos ganados Pases largos Acciones defensivas ganadas 73 73 % 2 8 4 4

Registros de Sergio Peña frente a Chile.

Sergio Peña lleva cuatro goles con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

Según los datos de Sofascore, Sergio registró una efectividad del 73 % en sus pases, hizo 73 toques, dio dos pases clave, ganó 8 duelos, completó cuatro pases largos y ganó cuatro acciones defensivas importantes. Por el rival, el contexto, el escenario y su dubitativo presente con la ‘Blanquirroja’, vale destacar el rendimiento que tuvo en este primer reto en la Copa América 2024. No importa si lo hizo llevando la ‘10’ o la ‘8’, pues más allá de números en la espalda, Perú pide a gritos hallar soluciones en una zona muy delicada como el mediocampo.

Quedará en los pies de Sergio Peña demostrar que esto que vimos frente a Chile no fue flor de un solo día, y será la primera piedra para que comience a construir los cimientos de su reivindicación. En la Copa América del 2021, donde llegamos hasta semifinales, él fue uno de los mejores en aquel plantel dirigido por Ricardo Gareca. Los torneos cortos tienen ese plus de la convivencia que sirve para recuperar la memoria. El camino recién comienza y el martes nos espera Canadá en Kansas City. Bien dice el dicho: una golondrina no hace primavera. Menos en invierno.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR