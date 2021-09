La Selección Peruana tendrá como próximo rival a la delegación de Chile, por la décimo primera jornada de las Eliminatorias a Qatar 2022. Si bien el escenario estaba confirmado, el Estadio Nacional, se dio a conocer la hora del partido, el único que disputará la ‘bicolor’ como local en la fecha triple de octubre.

Según se pudo conocer Depor, el horario para el ‘Clásico del Pacífico’ será el jueves 7 de octubre a las 8:00 p.m. en el coloso de José Díaz. Si bien los compromisos del combinado se solían jugar desde las 9:30 p.m., por el horario del toque de queda debido a la pandemia, no se pueden realizar espectáculos que culminen tan tarde.

El elenco de Ricardo Gareca sumó cuatro puntos en los duelos que tuvo contra Uruguay, Venezuela y Brasil, por la última fecha triple de las Clasificatorias. Asimismo, si bien se esperaba sumar más, ello le permitió salir del último lugar de la tabla de posiciones hasta la casilla 7.

Los rivales que deberá enfrentar Perú serán Chile, Bolivia (partido pendiente de la fecha 5) y Argentina. De los tres cotejos, solo el duelo contra la ‘Roja’ será en Lima, el resto se jugará de visita. El choque contra el cuadro del ‘Altiplano’ se dará en La Paz el domingo 10 de octubre, mientras que contra la ‘Albiceleste’ se dará el jueves 14.

Mensaje del ‘Depredador’

Para los tres partidos, se tendrá de vuelta a Paolo Guerrero en la nómina de jugadores. El ‘Depredador’ no pudo enfrentar a Brasil, por tener acumulado dos tarjetas amarillas, pero sí estuvo pendiente del resultado, por lo que en una entrevista con el club lamentó el 2-0 que se dio en el Arena Pernambuco.

“Tuvimos buenos resultados, pero en el último partido no, en donde no tuve oportunidad de participar contra Brasil. Jugar hubiera sido muy importante, pero no pude por suspensión”, explicó el ‘Depredador’ en una conversación con la página del Internacional de Porto Alegre, su club en el campeonato brasileño.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR