El mediocampista de Emmen FC asistió a una clínica local para realizarse una prueba ver si podía determinar su presencia en el Perú vs. Chile por las Eliminatorias Qatar 2022. El resultado no fue positivo, al confirmarse que sufrió un desgarro en la pantorrilla derecha, que lo deja fuera de la fecha de doble y un tiempo de recuperación aún no definido por ahora.

El volante, vestido con las prendas oficiales del conjunto nacional, abandonó el centro médico caminando lentamente y sin ayuda de las muletas que utilizó ayer cuando descendió del bus en la concentración de la Blanquirroja.

A pesar del momento complicado, Sergio Peña mantenía el optimismo en poder participar en la jornada doble de Eliminatorias. “Estoy fuerte, vamos a ver qué pasa para ver si viajo”, declaró brevemente el futbolista

¿Qué pasó con Sergio Peña? Durante la práctica del martes, la segunda del día para la Selección Peruana, el atacante sintió una molestia en la pantorrilla izquierda. Entonces, el jugador no estuvo en condiciones de concluir la sesión bajo la mirada de Ricardo Gareca.

En la transmisión realizada por la Blanquirroja en redes sociales, Peña participó en el rondo con el resto de sus compañeros. En un momento de la actividad, el hombre del FC Emmen no pudo devolver el balón y, ante la sorpresa de los presentes, se marchó del lugar.

En el retorno a la concentración, Sergio bajó del vehículo apoyado en un par muletas. Con mucha dificultad, el medio ofensivo ingresó el pasado martes al hotel para esperar el miércoles y realizarse las pruebas correspondientes. Estas no fueron las esperadas.

Los partidos de la Selección Peruana

La Blanquirroja se medirá este viernes 13 a Chile en Santiago. El duelo por la tercera jornada del camino a la Copa del Mundo Qatar 2022 se desarrollará desde las seis de la tarde. Mientras que el martes 17, la selección peruana se medirá a la Argentina de Lionel Messi en el Estadio Nacional. El partido empezará a las 7:30 de la noche.





