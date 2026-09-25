Perú vs. Chile juegan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS en el compromiso correspondiente a la disputa de la medalla de bronce en los Juegos Sudamericanos 2026. ¿En qué canales se vio la transmisión del partido? Movistar Deportes tiene los derechos para televisar este encuentro que definirá al tercer lugar del torneo, disponible en el servicio de Movistar TV, además de su versión de streaming denominada Movistar TV, al cual se puede acceder por PC y dispositivos móviles; en Argentina se verá por TyC Sports y TV Pública. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque estuvo pactado para este viernes 25 de septiembre desde las 8:00 a.m. y tendrá lugar en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

Perú vs. Chile: previa del partido

¿Dónde ver Perú vs. Chile por la medalla de bronce de los Juegos Suramericanos?

El partido entre Perú y Chile podrá verse en territorio peruano a través de Movistar Deportes. La señal transmitirá el encuentro correspondiente a la definición por la medalla de bronce del fútbol masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

¿Qué canal transmitirá Perú vs. Chile?

Movistar Deportes será el canal encargado de transmitir el partido en Perú. La señal viene ofreciendo los encuentros de la Selección Peruana durante los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

¿Cómo ver Perú vs. Chile por Movistar Deportes?

Los usuarios de Movistar TV podrán sintonizar Movistar Deportes en el canal 3 en señal SD y 703 en HD. De esta manera, podrán seguir en vivo la definición por el tercer lugar del torneo.

¿Dónde ver Perú vs. Chile?

El encuentro también contará con una alternativa de transmisión por internet. El canal oficial de Odesur en YouTube aparece como otra opción para seguir la emisión digital del partido por la medalla de bronce.

¿Se podrá ver gratis Perú vs. Chile por internet?

Además de la señal televisiva de Movistar Deportes, los aficionados podrán consultar la alternativa digital de Odesur en YouTube para seguir el encuentro. Esta opción permite acceder a la cobertura online de la competencia.

¿A qué hora juegan Perú vs. Chile por la medalla de bronce?

Perú y Chile se enfrentarán este viernes 25 de septiembre desde las 8:00 a.m. (hora peruana). En Argentina, donde se disputará el encuentro, el inicio está previsto para las 12:00 p. m.

¿Dónde seguir el minuto a minuto de Perú vs. Chile?

Además de la transmisión por Movistar Deportes y la alternativa de Odesur en YouTube, el partido podrá seguirse mediante las coberturas online de medios deportivos, con información sobre alineaciones, goles, incidencias y resultado en vivo.

Perú vs. Chile se enfrentan por los Juegos Sudamericanos 2026. (Video: La Bicolor)