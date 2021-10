Dos historias muy parecidas se verán las caras el próximo jueves en el Estadio Nacional de Lima. Gianluca Lapadula y Ben Brereton serán las armas de ataque que utilizarán Ricardo Gareca y Martín Lasarte para quedarse con los tres puntos del Perú vs. Chile, el cual es un partido decisivo para ambos equipos si quieren seguir soñando con ser parte de la zona alta de la tabla de posiciones de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

Todos recordamos aquel primer acercamiento del ‘Tigre’ con el ‘Bambino’. Era 2016, el técnico de la Selección Peruana buscaba nuevas variantes en el ataque y se contactó con el, en ese entonces, delantero del Pescara de la Serie B de Italia.

“Hace cuatro años vino a conocerme el técnico Ricardo Gareca a Italia y hablamos de la Copa América, pero jugaba los playoffs del Pescara y pensé que, en aquel momento, aceptar la convocatoria de una selección a la que era poco cercano no hubiera sido correcto”, señaló alguna vez Gianluca en conversación con Sky Sports.

Tras su decisión, a pesar de los comentarios en contra, el entrenador argentino nunca le cerró las puertas al delantero. Siempre existió la posibilidad de que utilice la camiseta blanquirroja. Incluso, luego de haber defendido a la Selección de Italia en un partido amistoso.

En Chile vivieron un caso muy parecido con Brereton, aunque, Reinaldo Rueda no demoró mucho en convencerlo. Se pusieron en contacto con él a mediados del 2020 y, gracias al gran interés del delantero de padre inglés y madre chilena, el proceso se aceleró y pudo defender a ‘La Roja’ en mayo de este año.

Rueda inició los trabajos para su llamado, pero, tras su partida a la Selección de Colombia, Martín Lasarte continuó el camino que ya había construido el caleño. Lo convocó pero lo mantuvo en banca en los partidos ante Bolivia y Argentina.

“Elegí venir a Chile, porque quiero jugar por Chile. Lo que pase no me importa. Quiero jugar por Chile. Es un gran honor y un privilegio ponerme esta camiseta y jugar un minuto. No estoy pensando en Inglaterra, vine aquí a jugar por Chile”, explicó el atacante de 22 años en conversación con La Tercera.

Ambos delanteros buscarán ser protagonistas en Lima. Llegan en un buen momento futbolístico y pueden aportar mucho a sus planteles, pues ya lo demostraron en la pasada Copa América 2021 disputada en Brasil.

Lapadula fue el goleador del torneo con cuatro conquistas y vive un gran momento en la presente Serie B de Italia con Benevento: suma cuatro partidos y cuatro goles esta temporada. Su mejor actuación fue el pasado 21 de septiembre, ante el AS Citadella, donde anotó un triplete en 17 minutos.

Por su parte, Brereton sumó sus primeros minutos con Chile en la Copa América e incluso anotó su primer gol. No ha tenido oportunidad de jugar Eliminatorias, pero ante Perú sería la principal arma de ataque ante la lesión de Eduardo Vargas.

El atacante chileno es pieza importante del Blackburn Rovers de la Championship británica. Suma 11 partidos, 10 goles y una asistencia esta temporada. Además, jugó todos los minutos. Es decir, fue titular indiscutible y jamás fue sustituido.

Estos dos delanteros, con historias muy parecidas, pisarán el Estadio Nacional con la necesidad de sumar puntos para sus selecciones, pero también, con las ganas de demostrar que nunca fue un error pensar en ellos como opciones.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.