Himno Nacional de Perú ante Chile en amistoso. (Video: Movistar Deportes)
El himno nacional del volvió a sonar en Rusia y esta vez fue en el amistoso ante . Tal y como sucedió en el último partido del Mundial 2018, el estadio Fisht de Sochi es escenario de un cotejo de la Bicolor. Para esta ocasión, el equipo de todos presentó muchas caras nuevas en el y la novedad fue la presencia de Marcos López con la cinta de capitán. Además, Fabio Gruber también arrancó como titular y se pudo notar la emoción al momento de entonar las sagradas notas. De los que estuvieron en la última Copa del Mundo, solo repitió presencia Pedro Gallese quien sigue siendo el portero titular.

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

