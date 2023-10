Este jueves, la Selección Peruana tiene un reto crucial: enfrentar a Chile en su territorio en el Monumental de Colo Colo. Será un duelo parejo, cargado de emociones y lleno de expectativas, donde se juegan tres importantes puntos en la jornada, debido a que ambas selecciones solo han sumado uno en la tabla de las Eliminatorias al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026. Con este panorama, Juan Reynoso hizo hincapié en la necesidad de estar enfocados, pues las dos selecciones darán lo mejor de sí para quedarse con el resultado a favor.

En conferencia de prensa, el estratega nacional sostuvo que “siempre es un gusto regresar a Chile, no había venido por este lado. Es una edición más de un partido importante para Perú y Chile. Somos rivales directos, como lo dijo Eduardo Berizzo, y haremos nuestro mejor trabajo para ganar”.

Respecto a cómo llegan al cotejo, el ‘Ajedrecista’ apuntó que “para nosotros son tres puntos, si fueran cinco lo prepararíamos de modo distinto. Sabemos que Chile trata de aprovechar la localía. Solo esperamos que la cancha esté en buenas condiciones”. A diferencia de otros partidos que tuvo Perú con Chile, esta vez se jugará en el Monumental de Colo Colo y no en el Nacional de Santiago, por lo que el DT espera que no haya inconvenientes con el gramado.

Pese a ello, Reynoso sabe que no deben perder el enfoque. “No me gusta hablar de los rivales, sabemos cómo es el jugador chileno que no da pelota por perdida, y seguro ellos también miran nuestras debilidades y tratarán de sorprendernos”, indicó, por lo que agregó que “buscaremos interpretar el partido desde el primer minuto, para intentar sacar los puntos que nos merecemos de acuerdo al trámite”.

Así llega Perú al duelo contra Chile

La Selección Peruana arribó el martes por la noche a la ciudad de Santiago, donde realizará el reconocimiento del gramado donde jugará ante su similar de Chile. Entre los aspectos que ha tenido en cuenta Juan Reynoso para este viaje ha sido que solo la delegación nacional se quede en el hotel de concentración, sin ningún otro invitado adicional. Respecto al posible esquema de juego, el DT tuvo en cuenta algunos cambios, respecto al que presentó ante Brasil.

La alineación que ensayó en Lima podría variar, de acuerdo a cómo vea a los jugadores este miércoles en el último entrenamiento. Hasta el momento, Perú se pararía de la siguiente manera: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Luis Abram y Miguel Trauco; Pedro Aquino, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales; Luis Advíncula, Andy Polo y Paolo Guerrero.





