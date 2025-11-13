Así fue la llegada de Perú a Sochi. (Foto: La Bicolor)
depor

  • Así fue la llegada de Perú a Sochi. (Foto: La Bicolor)
  • Jairo Concha espera ser nuevamente de la partida ante Chile. (Foto: FPF)
  • Adrián Ugarriza debutó con la Selección Peruana ante Rusia. (Foto: FPF)
  • Fabio Gruber espera debutar con la Bicolor ante Chile. (Foto: FPF)
  • Marcos López ratificó su buen momento ante Rusia. (Foto: FPF)
  • Pedro Gallese fue una de las figuras ante Rusia. (Foto: FPF)
  • Luis Abram podría ser una de las novedades ante la 'Roja'. (Foto: FPF)
  • César Inga se ganó un lugar en la Selección Peruana. (Foto: FPF)
La llegó a Sochi, que fue una de las sedes del Mundial de Rusia 2018, para alistar su siguiente compromiso amistoso, esta vez ante . De hecho, será una especia de revancha luego del duelo disputado en Santiago en el mes de octubre, que acabó con victoria de la ‘Roja’ por 2-1. Eso sí, el clima en dicha ciudad no ha sido el mejor. El equipo de Manuel Barreto fue recibido por una intensa lluvia y bajo esa temperatura comenzó a trabajar, con el plantel completo y posiblemente con algunos cambios respecto a los once titulares que enfrentaron a Rusia. Fabio Gruber, defensa del Núremberg de Alemania, sería una de las novedades ante el conjunto dirigido por Nicolás Córdova, al igual que Piero Quispe, quien se quedó en la banca en el duelo en San Petersburgo.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

