La pelota está por rodar en el estadio Monumental. A las 8:30 pm. se dará inicio a una nueva versión del ‘Clásico del Pacífico’ que, sin duda, será clave para ambas escuadras. La selección peruana necesita sumar de a tres frente a la ‘Roja’ de Ricardo Gareca, para no alejarse de la zona del repechaje en las Clasificatorias al Mundial de 2026 (estamos penúltimos con apenas seis unidades). En medio de este contexto, Depor charló con Pablo Contreras, exmundialista chileno en Sudáfrica 2010, quien habló sobre la actualidad futbolística de su país. “Chile vive una situación compleja, necesitamos que renazcan nuevas figuras”, afirmó. Además, el excompañero de Alberto Rodríguez, en Sporting Braga de Portugal, confesó que hace poco habló con Arturo Vidal sobre la controversia que generaron sus declaraciones al señalar que este encuentro será “una guerra”. Aquí su palabra.

¿Cómo visualizas esta nueva versión del ‘Clásico del Pacífico’, donde ambas selecciones están en las últimas posiciones de las Clasificatorias?

Es una situación compleja, que la está viviendo mucho más nuestra selección que la de ustedes. La selección chilena tiene seis puntos sobre el séptimo clasificado al repechaje; lo que imperiosamente se necesita es ganar los dos partidos (Perú y Venezuela). Ojalá que las cosas ocurran de buena manera, hay muchos jugadores nuevos; es una generación que nos tenía malacostumbrados a estar en la cima del torneo sudamericano, pero va mutando; igual lo vive Perú. Será un partido ultra importante de cara al futuro, pero esperanzado en que tenga un buen desempeño la selección chilena.

¿Qué opinas de todo lo que ocurrió entre Arturo Vidal y Ricardo Gareca?

Sí, hubo una controversia y también con el comentario de Arturo, quien a mi juicio no tuvo lugar. Ya se lo hice manifiesto también a él. No es un guerra, no lo llevamos a un tema histórico, sino un partido deportivo. Será un juego para disfrutarlo; lógicamente cada selección luchará por tener el resultado que necesita.

Usted lo conoce desde muy joven al ‘King’. ¿Qué le dijo cuando hablaron?

Arturo por mucho tiempo intenta hacer ese tipo de declaraciones, para que los focos estén puestos en él y de cierta manera liberar la tensión de algunos compañeros. En el caso de Ricardo (Gareca) cuando hizo ciertas críticas hacia él (Vidal) no se dio cuenta que existía la oportunidad del torneo que ahora tuvo Arturo y que podía ser llamado a la selección. La crítica no creo que a Ricardo le haya afectado mucho, pero sí a sus compañeros. Lo que hace ahora Arturo es descomprimir de esta manera que no es la más adecuada. Como te dije, lo conversé con él y no es la manera más adecuada. Seguimos intentando que este deporte, que tanto lo amamos, se concentre en lo deportivo.

Si lo entendió o no, ya es cuestión de Arturo, quien ha sido un chico irreverente, pero no hay que sobrepasar la línea. Ojalá haya entendido, ojalá se retracte; tengo muy buena relación con excompañeros o amigos de la selección peruana, y que esto solo se lleve a la parte deportiva. Yo no sé la parte histórica, entonces, no quiero caer en desprestigiar a una selección, a un país. Esto no es una guerra, vamos a seguir compitiendo esté o no Arturo (Vidal)... las selecciones van a seguir existiendo.

¿A qué se debe la irregular campaña de Chile bajo la conducción de Ricardo Gareca?

Tuvo un arranque bueno en amistosos, pero después vinieron las derrotas. Después sacando la Copa América, en las Clasificatorias se le ha cuestionado mucho, y de cierta manera quiero ser autocrítico no solo con el cuerpo técnico, sino también con la Federación de Chile. También hay jugadores que no han tenido un buen rendimiento en la selección. Hay chicos inexpertos en este tipo de torneos, las Clasificatorias son las más difíciles del mundo. Ricardo hizo un buen trabajo al llevar a Perú a un Mundial después de 36 años. Hay que darle un plazo prudente, pero la gente y el periodismo quiere resultados inmediatos. Lamentablemente no se le ha dado.

No llamó a Brereton por no hablar español; el caso de Mauricio Isla, que lo desconvocó siendo capitán. No quiero cargar en contra de Ricardo, más allá de lo que hizo en Perú, pero ojalá haga lo mismo acá en Chile. Nosotros exigimos el resultado inmediato, materia prima hay, pero también inexperiencia. Ojalá las cosas se den de la mejor manera, sé que Perú también está necesitada de un buen resultado. Esperemos que se revierta todo esto y que a la selección peruana también le vaya bien, ya que históricamente han tenido jugadores de realce mundial como la chilena.

A la Selección Peruana le falta un recambio generacional, lo mismo que sufre actualmente Chile...

Sí, yo apunto a la ANFP, nuestra identidad del fútbol local, la cual nuestro fútbol formativo está de capa caída. Me gustaría que el torneo de menores se modifique como era antiguamente. Ya hemos tenido muchos fracasos en Sub 20, Sub 23. Me gustaría hacer un llamado, no sé si soy una voz autorizada, pero no sé si tendremos nuevamente una generación dorada ni que Perú tenga una generación exitosa como la que clasificó al último mundial, pero tenemos que dar las herramientas pertinentes para que se desarrollen de la mejor manera. Esto significa plano económico y dirigencial, y hoy nuestra Federación está fallando. Necesitamos que renazcan nuevas figuras en el ámbito local.

La Selección Peruana tiene bajas por suspensión (Gallese y Zambrano) y también por lesión (Tapia). ¿Cuánto podría influir ello?

Son bajas sensibles. A mí me hubiese gustado que tanto Arturo Vidal, Gary Medel y Alexis Sánchez estuviesen de por vida en la selección, pero el tiempo va pasando y hay que sacar nuevas promesas. Hay que modificar el sistema de juego en las selecciones menores. Nuestra Federación está con problemas económicos, pero tanto Perú y Chile siempre han tenido jugadores de bien pie. Lamentablemente hoy los jugadores son producto de los representantes, y te indican que lo más importante es ganar dinero. Hay jugadores que pertenecen a equipos importantes a nivel Latinoamericano, pero ya no hay más en Europa. Necesitamos urgentemente para tener la ilusión de poder clasificar a un Mundial. Lo mismo acontece en Perú, en mi época tenían ustedes a Pizarro, Guerrero, la ‘Foquita’, Alberto (Rodríguez), quien fue mi compañero en Portugal (S.C. Braga); entonces, es lo que se necesita en estos momentos y nuestras Federaciones no ayudan a que aparezcan nuevos proyectos.

¿Si Chile pierde frente a Perú se complica la permanencia de Ricardo Gareca?

Hay seis puntos de diferencia con el séptimo, y lo que aspira la selección chilena es al repechaje. Siento que tenemos la posibilidad del repechaje. Hoy en día hay muchas más posibilidades. Sería un fracaso el no clasificar a un Mundial. Más allá de los seis puntos, acá se habla de cuatro, pero tampoco alcanza al saber los otros resultados. Hay un proceso ya de noviembre, pero después viene Argentina, Brasil, Colombia, Bolivia y se van acortando los plazos. Estamos esperanzados que se dé un vuelco tremendo y que nuestra selección pueda participar nuevamente en un Mundial.

¿Qué recuerdos de haber enfrentado a Perú?

Son agridulces. Siempre algo hostil de cara a la gente, lo manifiesto con respeto a la selección peruana. Me tocó vivir momentos especiales de cara a los mundiales de Corea y Japón, Alemania, y Sudáfrica. En Lima, por ejemplo, fuimos dominadores y ganamos 3-1, con goles de Fernández y ‘Chupete’ Suazo. Son partidos siempre complejos, pero siempre con respeto. Yo tenía temor de ir a Lima sabiendo lo que podía acontecer. Tuve la suerte de ganar en Lima, y la gente lo mira de otra forma. Ahora me toca disfrutar del otro lado de la vereda, espero que sea un enfrentamiento únicamente deportivo. Hacer un llamado a disfrutar de lo que será un partido tan trascendental como el que será en Lima.





