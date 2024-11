El futbolista de Corinthians de Brasil, André Carrillo expresó su deseo de haber estado presente en los últimos partidos de las Eliminatorias 2026, reconociendo que el equipo no está atravesando su mejor momento. A pesar de las dificultades, la ‘Culebra’ destacó la importancia de seguir trabajando y mantenerse unidos bajo la dirección del entrenador Jorge Fossati para lograr los resultados esperados. Recordemos que el mundialista participó de la última Copa América con la Selección Peruana, pero luego no fue citado por el DT para los encuentros por el torneo clasificatorio.

“Sabemos que no estamos en una situación fácil, pero somos conscientes que trabajando y estando unidos, respetando la idea del entrenador, vamos a conseguir los resultados”, afirmó en el programa ‘En carne propia’.

El futbolista de 33 años también habló sobre su relación con el entrenador Jorge Fossati, asegurando que siempre mantuvo un buen vínculo con él. Explicó que su ausencia en las convocatorias recientes se debió a cuestiones personales, pero se mostró optimista de poder regresar a la selección en las próximas fechas. “Siempre he tenido contacto y buena relación con el míster, por algún u otro tema no he sido convocado, así que a lo mejor en las próximas convocatorias voy a estar y voy a prepararme bien en mi club”, comentó Carrillo.

Su llegada a Corinthians y los rumores que lo colocaban en Alianza

Por otro lado, André Carrillo se mostró feliz por pertenecer al Corinthians y destacó el recibimiento cálido que ha tenido en el club. Aseguró que, cuando Ramón Díaz le comentó que lo necesitaba, se sintió atraído por la magnitud de la institución brasileña, haciendo imposible rechazar su oferta. “El cambio fue fabuloso, no me esperaba lo bien que me iban a recibir aquí”, comentó Carrillo.

El delantero también recordó una conversación con Paolo Guerrero antes de su llegada a Corinthians, quien le habló de la hinchada del club, conocida como “las fieles”. “Paolo anotó un gol en el Mundial de Clubes y eso los fans lo recuerdan mucho. Me dijo que va a ser bonito disfrutar a la hinchada, apoyan los 90′”.

Respecto a su contrato con el Corinthians, Carrillo confirmó que firmó por un año y expresó su compromiso con el club. “La idea es jugar, cumplir los objetivos del club, y ellos decidirán si continuaré o no”, dijo, asegurando que está disfrutando mucho de su experiencia y que hasta ahora ha sido tratado de manera excepcional. “Estoy feliz de la vida. Estoy disfrutando cada día”, añadió el atacante de 33 años.

Sobre su vinculación con Alianza Lima, Carrillo aclaró que no ha tenido contacto con nadie del club, a pesar de los rumores sobre su regreso. “Podría haber sido una hipótesis el poder haber llegado a Alianza, pero no con absolutamente con nadie hablé”, aseguró, aunque dejó abierta la posibilidad de que en el futuro se podría dar algo.

André Carrillo llegó a Corinthians en la segunda parte del 2024. (Foto: Corinthians)

¿Cuándo juega Perú vs. Chile? Horarios y canales

El Clásico del Pacífico, protagonizado entre Perú y Chile por la fecha 11 de las Eliminatorias 2026, está programado para el día viernes 15 de noviembre a las 8:30 pm en horario de Perú, Colombia y Ecuador. En Chile y Paraguay, comenzará a las 9:30 pm En cambio, en Argentina y Uruguay, el cotejo comenzará a las 10:30 pm Por su parte, en México empezará a las 7:30 pm.

Perú vs. Chile será transmitido en suelo peruano por señales de América TV (Canal 4), ATV (Canal 9) y Movistar Deportes (Canal 3 de Movistar), además de sus opciones de streaming en América tvGO, ATV+ y Movistar TV App. En cambio, en el país sureño, los canales encargados de la televisación del partido serán TV Chile, Paramount y TNT Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas.





