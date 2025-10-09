La Bicolor hizo su última práctica en Videna antes de viajar a Chile. (Foto: FPF)
depor

  • Diego Enríquez. (Foto: Sporting Cristal)
  • Matías Lazo. (Foto: FPF)
  • Miguel Araujo. (Foto: FPF)
  • Renzo Garcés. (Foto: FPF)
  • César Inga. (Foto: ITEA Sports)
  • Erick Noriega. (Foto: FPF)
  • Jesús Castillo. (Foto: FPF)
  • Jairo Concha. (Foto: FPF)
  • Joao Grimaldo. (Foto: Getty Images)
  • Maxloren Castro. (Foto: FPF)
  • Luis Ramos. (Foto: FPF)
La realizó su cuarto y último entrenamiento en la Videna, antes de viajar a Santiago para enfrentar a este viernes 10 de octubre desde las 6:00 p.m. y , DT interino de la Bicolor, realizó una serie de variantes en su bosquejo de equipo titular. Para empezar, Marco López, Anderson Santamaría y Alex Valera no terminaron la práctica, y lo más probable es que no sean considerados para enfrentar a la ‘Roja’. Dentro de las novedad, Diego Enríquez va ganando la pulseada para ser quien se pare bajo los tres palos, Matías Lazo sería al lateral derecho, César Inga iría a la izquierda y Renzo Garcés entraría a reemplazar a ‘Santa’ en la zaga; en el medio, Felipe Chávez ya no sería de la partida, mientras que Luis Ramos trabajó en el once y va ganando terreno por sobre Juan Pablo Goicochea. Por último, Maxloren Castro sería la sorpresa de Barreto. A continuación, revisa el último equipo titular que probó el DT de la Bicolor.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

