La Selección Peruana realizó su cuarto y último entrenamiento en la Videna, antes de viajar a Santiago para enfrentar a Chile este viernes 10 de octubre desde las 6:00 p.m. y Manuel Barreto, DT interino de la Bicolor, realizó una serie de variantes en su bosquejo de equipo titular. Para empezar, Marco López, Anderson Santamaría y Alex Valera no terminaron la práctica, y lo más probable es que no sean considerados para enfrentar a la ‘Roja’. Dentro de las novedad, Diego Enríquez va ganando la pulseada para ser quien se pare bajo los tres palos, Matías Lazo sería al lateral derecho, César Inga iría a la izquierda y Renzo Garcés entraría a reemplazar a ‘Santa’ en la zaga; en el medio, Felipe Chávez ya no sería de la partida, mientras que Luis Ramos trabajó en el once y va ganando terreno por sobre Juan Pablo Goicochea. Por último, Maxloren Castro sería la sorpresa de Barreto. A continuación, revisa el último equipo titular que probó el DT de la Bicolor.