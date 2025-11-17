Posible alineación de Perú vs. Chile. (Foto: FPF)
  • Pedro Gallese. (Foto: GEC)
  • César Inga. (Foto: ITEA Sports)
  • Fabio Gruber. (Foto: La Bicolor)
  • Renzo Garcés. (Foto: GEC)
  • Marcos López. (Foto: Getty Images)
  • Erick Noriega. (Foto: FPF)
  • Jesús Pretell. (Foto: FPF)
  • Yordy Reyna. (Foto: FPF)
  • Jairo Concha. (Foto: FPF)
  • Kenji Cabrera. (Foto: ITEA Sports)
  • Alex Valera. (Foto: FPF)
La se alista para enfrentar a en Sochi y el objetivo de Manuel Barreto y los jugadores es hacer una buena presentación y cobrarse la revancha ante la ‘Roja’, luego de caer en el último minuto en el amistoso disputado en octubre en Santiago. Dentro de las novedades que alista el DT interino de la Bicolor aparece en el horizonte Fabio Gruber, quien podría hacer su debut en la defensa. Si no arranca, su lugar sería tomado por Miguel Araujo, pero es probable que igual tenga minutos. En el mediocampo habría otra duda, que sería el ingreso de Martín Távara por Noriega. Más adelante, Yordy Reyna tendría su oportunidad desde el vamos junto a Kenji Cabrera y Alex ‘Nazario’ Valera, quien viene de anotar ante Rusia. Revisa la posible alineación de la Bicolor.

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

