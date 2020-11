La Selección Peruana cayó 2-0 ante Chile en Santiago por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. El equipo peruano se fue al descanso 2-0 abajo luego de las dos anotaciones de Arturo Vidal. Raúl Ruidíaz tuvo la oportunidad de descontar para el cuadro blanquirrojo antes del término de los primeros 45 minutos, pero desaprovechó su disparo frente a Claudio Bravo.

Diego Rebagliati, panelista del programa Al Ángulo de Movistar Deportes, analizó la jugada del atacante de Seattle Sounders y dejó claro lo importante que pudo haber sido irnos al entretiempo 2-1.

“Si Ruidíaz tiene la oportunidad que se genera, por que además Carrillo hace lo que la jugada pide. Se pone adelante de Beausejour, cuando se da cuenta que le queda para la zurda, intuye que le está llegando Raúl y le estira la pelota. Si podíamos decir ‘Ruidíaz no ha tenido oportunidades’, una mejor no podía pedir. Tiene que ser gol. Si el primer tiempo termina 2-1, estamos hablando de otro partido”, indicó el analista deportivo.

Sin embargo, Rebagliati no solo se quedó solo en ese punto. “Es injusto cargarle la mano a un solo futbolista, no voy a caer en ese error. Estuvo claro que Ruidíaz no estuvo bien y a esta altura está en duda si debe tener minutos o no. La jugada de hoy es muy determinante. La menciona Gareca en la conferencia, la menciona Yotún cuando habla, la menciona Gallese. Es una jugada clave que él desperdicia”, finalizó.





