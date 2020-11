Renato Tapia volvió a manifestarse ante la complicada situación política que atraviesa al país, con los cambios que ha desencadenado protestas y manifestaciones en los últimos días. Y en esta última medianoche, el mediocampista de la selección peruana expuso su postura con un contundente mensaje.

“Somos un pueblo que por mucho tiempo ha callado... pero sobre todo, olvidado. Es hora de decir basta. No podemos dejar que personas que no nos representan, nos gobiernen y sobre todo quieran hacer de nuestro país, de nuestra patria, un negocio. Si no es ahora, ¿cuándo será? El Perú es del pueblo y no de los políticos”, escribió.

Renato Tapia expuso así su postura por el tenso estado, que ha provocado que miles de personas salgan a las calles a protestar. Además del integrante del Celta de Vigo, Jefferson Farfán, Paolo Guerrero, Carlos Zambrano, Edison Flores, entre otros, no fueron ajenos al tema.

El mensaje de Renato Tapia.

“El amor por nuestro país debe ser siempre constructivo, pensando en nuestra sociedad. Mis mejores deseos para mi país y a todos ustedes que hoy afrontamos la incertidumbre del covid-19 y la inestabilidad política. ¡Te amo Perú! ¡Fuerza mi gente!”, publicó Paolo Guerrero en Instagram Stories.

Vale decir que el pronunciamiento de Renato Tapia llegó en la víspera del choque ante Chile, por las Eliminatorias Qatar 2022. La selección peruana afrontará una edición más del ‘Clásico del Pacífico’, este viernes 13 de noviembre desde las 6:00 p.m., en el Estadio Nacional de Santiago.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO