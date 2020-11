Cuando uno logra cosas importantes en un club grande, sin importar cuántos años pasen, siempre estarás en el recuerdo. Rodrigo Pérez es prueba de ello: fue campeón con Alianza Lima en el 2006 y hoy en redes sociales no dejan de saludarlo en algún aniversario especial o, incluso, incluirlo en un equipo histórico. Depor conversó con el exlateral de aquella etapa, de la chance que tuvo de ponerse el buzo blanquiazul y, por supuesto, de cómo visualiza el Perú vs. Chile, por la tercera fecha de las Eliminatorias. Sí, también es palabra autorizada para hablar de ello: defendió 10 años a la ‘Roja’.

¿Cómo analizas el presente de Chile?

Si bien es cierto para Chile ha sido muy difícil por el tema del cambio generacional, yo soy de la idea de que siempre los cambios son naturales, no son obligados. Si un jugador tiene 35 o 40 años y anda en un nivel de selección, tiene que jugar; y si hay uno que tiene 15 o 16 años y está en un nivel de selección, tiene que jugar. Entonces, quizás acá nos confundimos y pensamos que era cambiar una generación y que venga otra. Por eso te digo que ha sido más difícil de lo normal, y lamentablemente el fútbol es de momentos, y quizá Reinaldo Rueda tomó a la selección no en el mejor momento y con un rendimiento individual por bajo de lo que nosotros conocemos. Así le ha costado mucho más.

Sabemos que vamos a enfrentar a un Perú que es una gran selección, en donde Gareca le ha cambiado la mentalidad al futbolista peruano en el tema de la intensidad, la disciplina; creo que eso ha sido fundamental. Me tocó vivirlo en carne propia, nadie puede negar las características y técnica en el fútbol peruano. Son extraordinarios, el problema es que quizás la intensidad le pasaba la cuenta y hoy en día han recuperado eso: la agresividad, ser protagonistas, de jugar en campo contrario, de ser agresivo a la hora de la recuperación del balón, de presionar. Es todo un mérito de Gareca lo que ha realizado con el fútbol peruano y la selección.

¿Estás de acuerdo con las convocatorias de jugadores nacidos en Europa, pero de ascendencia sudamericana, como son los casos de Niklas Castro en Chile y Gianluca Lapadula en Perú?

A mí no me complica, porque a la larga si tienen nacionalidad, por más que haya vivido en Europa o en cualquier otro país, tienen la posibilidad. Tampoco hay que negarle la posibilidad a alguien que puede y que quiere estar en la selección. Me parece que no es un tema relevante; al contrario, en la selección están los mejores que decide un entrenador, y los que quieran estar bienvenidos.

¿Crees que un mal resultado el viernes podría generar la salida de Reinaldo Rueda?

Quizá para ustedes los periodistas eso es más relevante, para mí es más relevante que el equipo juegue bien, que tenga una organización, que sea agresivo, que tenga una buena posesión de balón, que le pueda hacer daño a Perú. Y como uno dice siempre en el fútbol, que gane el que mejor haga las cosas. Pero no pienso que si se va o no se va (el DT Rueda). Me parece que es lo menos importante. Siempre digo, el fútbol se gana con detalles. El que minimiza el margen de error lo va a ganar, el que haga las cosas bien, el que sea más práctico, el más inteligente. Va a ser un lindo partido. Sabemos lo difícil que va a ser.

¿Te gusta cómo juega este Chile de Rueda?

Le ha costado. Si bien es cierto con Uruguay tuvo muy mala fortuna, donde hizo un partido muy correcto, contrarrestó al rival y le quitó la posesión del balón, pero lamentablemente faltando cinco minutos un error puntual, un rechazo hacia el centro, termina con un remate y un gol de otro partido. Fue injusto, sobre todo por el partido que habían desarrollado. Y con Colombia se hizo un muy buen segundo tiempo. Colombia nos controló, después lamentablemente el equipo se echó un poco más atrás y nos terminan empatando. Pero la verdad es que ha sido difícil el comienzo y también con mucha negatividad que existe en el medio. Porque con Rueda, siendo un excelente entrenador y todos sabemos la capacidad que tiene, el cuestionamiento ha sido constante y eso tampoco hace bien, porque a la larga genera un clima que no es el mejor.

¿Cuáles crees que son las fortalezas de Perú?

Como todas las selecciones, todos tienen jugadores de nivel. Entonces, si tú le entregas el protagonismo, me parece que Perú, con la calidad de jugadores que tiene, la técnica que tiene y la rapidez que tiene por las bandas, nos puede complicar. Por lo mismo, me parece que Chile, desde el primer minuto, tiene que proponer, jugar en campo contrario, ejercer la mayor presión sobre Perú. Sobre todo, porque las presiones no son constantes, o sea imposible que un equipo esté los 90 minutos jugando a ese mismo ritmo. Eso sí... hay que controlar el balón, tener una posesión, porque si dejas crecer al rival, en este caso Perú, por la técnica e inteligencia que tiene, nos puede hacer mucho daño.

¿Crees que se va a sentir la ausencia de Eduardo Vargas, justamente el jugador que más goles le hizo a Perú?

Apelo a lo que dijo Reinaldo Rueda la fecha pasada: hay que pensar en los que están, porque el que no está no va a jugar. Me parece que siempre va a ser más importante los que estén nominados y los que estén con posibilidades de jugar. Ahora, por una u otra decisión, tomó la determinación de no convocarlo y es problema del entrenador. Él tendrá sus razones y el por qué.

¿Crees que después de Alexis Sánchez y Arturo Vidal, existan jugadores para reemplazarlos?

En el nivel de Alexis y Arturo es difícil porque son jugadores muy completos, pero para eso ahí está el fútbol formativo, los entrenadores del fútbol base, las fuerzas básicas, en donde tendrán que potenciar jugadores que nos den la posibilidad de ir en busca del recambio, que, como te digo, sea natural y no por obligación. Hay mucho por trabajar, sobre todo en la serie de menores: es muy relevante que los clubes potencien sus canteras, sus entrenadores, su forma de trabajo, su metodología y muchas cosas que los clubes no lo ven o no lo quieren ver, en el sentido de que muchas veces no invierten lo que tendrían que invertir, sobre todo porque es el potencial más grande para ir en busca del recambio.

¿Hay algún jugador de la selección peruana que te guste?

Por la dinámica, por la entrega, por el ida y vuelta me gusta Advíncula. Me gusta cómo juega, muy potente, un lateral-volante, llega por todos lados. Me identifico mucho porque siempre me gustó el fútbol de esa manera, un jugador de ida y vuelta, agresivo, con personalidad, con mucho carácter. Son los jugadores que siempre los quiero tener en mi equipo.

Los otros colores que están en su corazón

Recuerdo tus primeras palabras como jugador de Alianza en 2006: “No me pidan goles, pídanme sacrificio”...

Así es. La primera entrevista que hice en el aeropuerto dije: “Vengo a campeonar. Quizá no voy a brillar, pero voy a ‘trancar’ con la cabeza”. Al final, es mi forma de vivir el fútbol, mi filosofía de vida, todo en base a esfuerzo y sacrificio. Y la verdad que es muy gratificante porque donde me tocó jugar, en 10 u 11 equipos, el cariño de la gente te dice que siempre te recuerdan como un jugador agresivo, rudo, con mucho carácter y es gratificante. Trato de llevarlo a la vida, porque todo me ha costado, ha sido sangre, sudor y lágrimas, y sigo manteniendo la misma postura.

¿Y esa misma idea también las transmites a tus equipos?

Por supuesto, porque el fútbol es de sacrificio. Muchos piensan que jugando a la pelota se llega. A la pelota juegan todos, al fútbol juegan pocos. Porque ahí va involucrada la inteligencia, lo que uno visualiza en su futuro, lo que quiere, dónde quiere llegar. Es lo mismo que la selección, para llegar a la selección llega cualquiera: juega uno o dos partidos, pero no juega 40 0 50 partidos, y ahí está la gran diferencia. El que es inteligente perdura con el tiempo. La mejor receta del trabajo es ser disciplinado, si no existe es muy difícil que alguien pueda lograr cosas importantes.

Estuviste poco tiempo en Alianza, pero dejaste huella (un título). Imagino que el cariño de los hinchas se sigue manifestando en redes...

Es muy gratificante. La verdad, te hacen sentir importante dentro de la institución, a pesar del poco tiempo que estuve. Me llena de orgullo ver formaciones históricas y aparecer ahí como lateral izquierdo, con Teófilo Cubillas, con Cueto, con gente que hizo historia en el fútbol peruano. Siempre me trataron muy bien, tengo los mejores recuerdos de hinchas, del día a día. De eso no me voy a olvidar nunca porque me sentí muy grato, muy feliz, muy respetado hasta el día de hoy.

¿Qué te pareció la campaña de Alianza Lima en este 2020?

No vi los partidos, solo redes sociales porque a veces los fines de semana me toca trabajar. Lamentablemente no le fue bien y sobre todo que Alianza es un equipo grande, donde la caja de resonancia es importante... y sobre todo que los resultados no se dieron. Y más conociendo a Mario (Salas), quien es un tipo muy trabajador, muy capaz, lamentablemente no se dio como la gente hubiera querido.

¿Por dónde crees que haya podido pasar el mal momento de Mario Salas en Alianza Lima?

Sería irresponsable hacer una evaluación cuando no he visto los entrenamientos, no he visto los partidos, por ahí he escuchado. Lo que sí no me pareció muy correcto que salga un arquero diciendo que no le entendieron la forma de jugar. Para mí es una excusa barata. Porque cuando uno está en un plantel, me tocó vivirlo como jugador, me tocaron miles de técnicos, y todos trabajan diferente. Ahí está la inteligencia de cada uno, sino serían mediocres, “no, sabes qué, no me gustó cómo trabaja Salas y por eso no anduve bien”. Eso, para mí, es una excusa barata. Uno tiene que ser profesional siempre, independiente de la persona que está al frente.

Tuve más de 30 técnicos diferentes y jugué con todos. El respeto tiene que ser mutuo. Porque acá la responsabilidad no solamente es de Mario Salas, no porque sea chileno lo estoy defendiendo, pero aquí la responsabilidad es de los dirigentes, de Mario Salas, de su cuerpo técnico y de los jugadores. Porque uno puede tener una idea de juego, pero los que resuelven en la cancha son los jugadores. Y uno también tiene que hacerse responsable de modificar el sistema, la forma, pero es la fácil decir “se fue Mario Salas y está todo bien”. Me parece que es una falta de respeto. Me carga (molesta) cuando los jugadores hacen ese tipo de declaraciones. Me parece que fue el arquero, no es Leao Butrón, el otro.

Steven Rivadeneyra...

Yo, la verdad, que ni lo ubico. Pero yo creo que uno tiene que ser respetuoso del fútbol. Ahora, si lo habla Leao Butrón, imagínate con la experiencia que tiene, con los pergaminos que tiene, no lo hace. Porque es un tipo inteligente. Ustedes los periodistas hacen pisar el palito al que es menos inteligente y tira una bomba y explota. Por eso uno tiene que ser respetuoso. Porque yo podría decir “yo soy la persona que tengo que ir allá”, no, al contrario. El respeto tiene que estar siempre. Eso habla de un profesional, no solamente jugando al fútbol, sino en la vida.

Acá se habla mucho de ‘camita’: ¿existe?

Acá también se dice igual. Pero sería una tontera, porque yo trabajo para mí y para mi familia, por más que esté en una institución. Si a mí me va bien a mi familia le va ir bien, pero si yo hago una ‘camita’ y me va mal, el otro año no me van a contratar, me van a bajar los sueldos, me van a bajar la prima, voy a perder valorización como profesional. Entonces me parece una estupidez. Yo, por lo menos, pienso que no existe un jugador que haga eso. Y el que haga eso, no tiene nada que hacer en el fútbol, porque a la larga uno vive del rendimiento, el fútbol es capacidad y competitividad todos los días por ser el mejor, por ir a la selección, por ir a Europa, por tener más prestigio, por tener mayor ingreso económico. No creo que vaya por ese lado, y si es así sería una mediocridad muy grande.

¿Es difícil el camarín de Alianza Lima?

Yo toda la vida me manejé de la misma manera, siempre fui frontal. Fuera ‘Calín’ La Rosa, fuera Maestri, fuera ‘Pepe’ Soto, Olcese, quien sea, si le tenía que decir algo, se lo decía. Siempre con el respeto que se merece. En ningún momento llegué a Alianza tirando ‘oye, yo soy seleccionado, jugué en el Pachuca de México’. Al contrario, siempre la humildad en el entrenamiento. Yo creo que cuando uno dice camarín pesado, donde se demuestra es en la cancha, en 90 minutos. La gente te evalúa y saben cómo eres. Yo creo que eso es lo mejor. De boca uno puede decir mil cosas, pero dónde está la realidad, en la canchita, en los 90 minutos. Ahí está la realidad.

Créeme que nos llevábamos muy bien, y eso que todos eran seleccionados: Maestri, ‘Chicho’ Salas', Ciurlizza, Olcese, Liguera, Martel, ‘Pepe’ Soto, ‘Panchi’ Pizarro, George Forsyth. Y la verdad que compartíamos, nos juntábamos. Lo pasé muy bien, no solamente en el fútbol, sino en el día a día. Nos juntábamos a tomar un café, compartíamos.

Era un buen grupo...

Buenísimo. Y aparte también la cabeza. Pelusso es un ‘viejo zorro’, inteligente, manejaba bien el camarín. Y hubo problemas como en todos lados. El fútbol es de roces. Imagínate... son 26 mentes que piensan diferente. Tampoco es fácil lidiar, por ahí aparecen los egos, que uno jugó más que otro, que uno es más importante que el otro. La verdad que lo sobrellevamos de la mejor manera.

Hace poco dijiste que tuviste una charla con Víctor Hugo Marulanda cuando Pablo Bengoechea dejó de ser DT de Alianza Lima. Cuéntanos detalles de ese acercamiento...

Cuando se va Pablo Bengoechea tuve la posibilidad de hablar con él, y le di las gracias. Me pareció muy respetuoso su forma de pensar y sobre qué estaba haciendo yo, que quizás igual me tenían en mente. Pero me dijo el primer día: ‘nosotros venimos a buscar a Mario Salas’. La verdad que su sinceridad me pareció bien. Así que quién sabe, más temprano que tarde podemos estar por allá.

Pero por lo menos sabes que estás en la órbita de técnicos que pueden llegar a Alianza...

El tiempo lo dirá. Yo trabajo, me actualizo, pero mi presente, mí día a día es Conmebol. La verdad que es un plus importante estar trabajando en la Confederación, así que me tiene muy contento, muy feliz, y seguir capacitándome, seguir actualizándome, y viendo mucho fútbol y preparándome para reinsertarme en el fútbol profesional.

Mucho se ha hablado y se sigue hablando de la filosofía de juego que debe tener Alianza. Si tu llegaras a Alianza, ¿qué tipo de juego plasmarías?

Lo ideal para todo entrenador es que el equipo juegue bien, pero lo que nunca puede dejar de hacer es el tema de la agresividad, de entregarse al máximo, el tema de ser protagonista. Porque muchas veces en el fútbol se gana con eso también. Ahora la idea es asociarse, jugar ataque construido, un buen trato al balón al ras del piso, pero más que eso es que sepan jugar en todas las facetas. No es una lógica que uno dice de esta forma voy a ganar, pero es tan impredecible que muchas veces el fútbol es de momentos, de jugar inteligente. Por eso, lo más importante es también tener las herramientas, en este caso los jugadores.

Tener la característica de un jugador que llegue a Alianza, tiene que saber que todos los fines de semana te exigen ganar, jugar bien, ser protagonista. Entonces, en ese sentido, no hay que equivocarse en el plantel que tú vas a conformar. Porque muchas veces queremos jugar de una forma, pero quizá no tenemos los protagonistas. Ahí uno empieza a modificar, empieza a ver las opciones de juego. Lo principal es saber las características del plantel, con la gente que tú cuentas. Porque muchas veces uno llega a un club y primero pregunta por el objetivo. Si quieres ser campeón tienes que invertir para serlo, tienes que tener los jugadores para ser campeón. Si quiero potenciar a la gente joven, hay que trabajar. Entonces siempre cuando el objetivo está claro, quizá se hace mucho más fácil desarrollar una tarea.

Entonces, ¿el DT se acopla a sus jugadores y no al revés?

Nosotros como entrenadores estamos claros que tenemos una idea de juego, y esa es muy difícil que la cambien, pero sí se modifica según en la institución donde esté. Es un complemento. Yo creo que Alianza no está acostumbrado a jugar al ataque directo, o sea puro pelotazo, que se agrupen. Entonces uno va modificando de acuerdo a la instancia que está trabajando, en este caso Alianza. Un equipo que siempre tuvo muy buenos jugadores, muy buenos mediocampo, generaba mucho fútbol, y por lo mismo creo que uno se va más que adaptando, va conociendo la historia y la filosofía de la institución.

