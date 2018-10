Con Raúl Ruidíaz a la cabeza, la Selección Peruana enfrentará a Chile este miércoles en el Hard Rock Stadium (Miami) desde las 7:30 p.m. De hecho, ‘La Pulga’ – poco a poco- se ha convertido en un elemento de confianza, para Ricardo Gareca , ante la ausencia de Paolo Guerrero , que aún no soluciona sus problemas con la justicia.

En ese marco, Ricardo Gareca elogió el buen momento por el que atraviesa Raúl Ruidíaz en su equipo, Seattle Sounders, en donde es uno los goleadores. Por eso, el ‘Tigre’ confiará en el menudo delantero y lo mandará desde el ‘vamos’ ante Chile.

“Lo veo muy bien, desde hace tiempo. Ha estado prácticamente en todas las convocatorias. Me ha tocado, muchas veces, ver a muchachos que esperan su oportunidad, y no llega. Me la paso explicándoles por qué me gustan y no los pongo. Pero les toca tener paciencia. Siempre son considerados”, dijo Ricardo Gareca en conferencia de prensa.

“ Raúl Ruidíaz está atravesando un gran momento. Confiamos plenamente en él”, agregó Ricardo Gareca, a dos días del partido amistoso que disputará la Selección Peruana ante Chile.

Ante el delicado momento que atraviesa Paolo Guerrero, Ricardo Gareca está convencido en que Raúl Ruidíaz es el delantero indicado para jugar como titular en la Selección Peruana, teniendo en cuenta su experiencia internacional. Por eso, es ahora cuando ‘La Pulga’ deberá demostrar.