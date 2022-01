La Selección Peruana se prepara para afrontar un duelo clave por las Eliminatorias Qatar 2022. Una de las principales dudas es la inclusión de Marcos López -ya pudo entrenar con normalidad luego de presentar molestias musculares- en el once inicial frente a Colombia. Tras la ausencia de Miguel Trauco por suspensión, el nombre del futbolista de 22 años suena casi al unísono por la afición y la prensa local. Confianza que se ganó en la última mitad del año pasado, pero que viene con un trasfondo de trabajo y mucha exigencia en San José Earthquakes.

Bruno Costa fue el principal artífice de su fichaje por el conjunto que milita en la Major League Soccer. Y hoy no se muestra sorprendido por el nivel que alcanzó Marcos López, a quien lo relaciona con Alex Sandro, futbolista y una de las estrellas de la Juventus, que también pasó bajo su observación en su ciclo como jefe de ojeadores en la selección brasileña.

“Marcos López es un futbolista con un gran perfil físico y técnico para su posición. En ambos aspectos me recuerda un poco a Alex Sandro en sus inicios, quien fue un jugador con el que trabajé en Brasil”, afirma Bruno Costa, que fue descubridor de Neymar, William, Coutinho, entre otros grandes estrellas que pasaron por los combinados juveniles de la ‘Verdeamarelha’.

Seguimiento y fichaje

Marcos López cumplirá su cuarta temporada con San José Earthquakes, club al que llegó a inicios de 2019, tras salir campeón nacional con Sporting Cristal, en una temporada que se afianzó como titular. Sin embargo, Bruno Costa ya lo tenía en su universo de jugadores varios años atrás. Su incorporación se estudió y analizó mucho en ese lapso de tiempo.

“En el 2017 vi por primera vez a Marcos López en el Sudamericano Sub 20. Recuerdo que era el más joven de Perú, dos años por debajo del promedio. Desde aquel torneo empezó el seguimiento y se le incluyó dentro de nuestra base de datos. Al año siguiente tuvo una temporada muy buena con Sporting Cristal, aunque destacó más como extremo. Veíamos que se trataba de un lateral izquierdo con buen perfil y potencial de desarrollo muy grande. Después se conversó con el director deportivo y Matías Almeyda, cerrando así su fichaje”, recordó.

Evolución de la mano de Almeyda

Emigrar a los 19 años no es nada fácil para un futbolista. Más aún para alguien con menos de tres años en la primera división del fútbol peruano. El experto en scouting tenía claro que el lateral chalaco tenía muchas cosas por mejorar, las cuales fue puliendo de la mano de su entrenador Matías Almeyda.

“Necesitaba mejorar en los duelos defensivos uno contra uno. Con Almeyda ha desarrollado ese aspecto. Su evolución se puso a prueba enfrentando a jugadores como José Guillermo Cuadrado en la Copa América. El DT ayudó para que Marcos López sea un mejor jugador táctica y físicamente. No solo creció como jugador, sino también como persona”, precisó.

Un futuro prometedor

Perú no es una máquina exportadora de futbolistas por excelencia, sobre todo si se trata hacia equipos importantes en el mundo. No obstante, Marcos López parece escapar un poco de ese molde, ya que es un proyecto que vienen trabajando los ‘Quakes’ hace bastante tiempo. Bajo ese contexto, Bruno Costa señaló lo siguiente: “Él siempre quiso jugar como lateral izquierdo. Sabiendo que es una posición donde no hay muchos jugadores, hablamos con él y le dijimos que era su posibilidad de tener un mayor valor de mercado”. A

Director de Scouting de San José, a su vez, indicó que “en esa posición podría jugar tranquilamente diez años o más en la Selección Peruana. Se trata de un jugador que tiene mucho por crecer. Si sigue jugando a este nivel en el club y su selección, seguramente va a tener oportunidad de ser visto por otras grandes ligas del mundo”.

La MLS, oportunidad de oro

Conforme pasa el tiempo, la MLS se ha convertido en el destino elegido por muchos jóvenes futbolistas sudamericanos, y este es un paso previo para dar el gran salto al ‘Viejo Continente’. De esto no le queda duda al jefe de scout en San José Earthquakes.

“El torneo te ofrece la posibilidad de desarrollo y crecimiento para realizar una carrera profesional o llegar a una de las cinco grandes ligas de Europa. Le da al futbolista una gran nivel al día, donde solo se tiene que preocupar por jugar. Ejemplos hay muchos”, finalizó.





