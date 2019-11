En la previa del Perú vs. Colombia, Movistar Deportes mostró el trofeo que se llevará el ganador del amistoso FIFA. De hecho, el equipo de Ricardo Gareca y la escuadra de Carlos Queiroz no se guardarán nada en el cotejo que se desarrollará en Miami, pensando en el inicio de las Eliminatorias Qatar 2022.

Con Paolo Guerrero como capitán del equipo, la Selección Peruana saldrá con el cuchillo entre los dientes ante un Colombia que cayó ante Argelia en su último amistoso. Los ‘cafeteros’, sin duda alguna', intentarán regresar al triunfo ante una ‘bicolor’ que empató ante Uruguay en Lima.

Es preciso destacar que la Selección Peruana chocará contra Colombia y, así, cerrará el año con los amistosos FIFA, luego de que Chile se negara a viajar a Lima para disputar el choque en el Estadio Nacional, ante la crisis social que viven. Esta situación incomodó a gran parte del comando técnico de la ‘bicolor’.

“Sucedió un acontecimiento difícil. A veces pasan este tipo de situaciones, siempre respetando la decisión de los muchachos de Chile, ellos entendieron que no era ideal jugar, respetamos esa decisión. No nos gustan las cosas que tienden a ser a la ligera”, afirmó Ricardo Greca en la previa del Perú vs. Colombia.

Selección Peruana suspedió entrenamientos por fuerte lluvia en Miami. (Video: América TV)(15/11/19)