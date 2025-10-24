Perú vs Colombia EN VIVO: ver transmisión de DIRECTV y DSports por la Liga de Naciones Femenina
Perú vs Colombia EN VIVO: ver transmisión de DIRECTV y DSports por la Liga de Naciones Femenina

vs. se miden (EN VIVO| EN DIRECTO) en el marco de la primera fecha de la . ¿Dónde ver? Para seguir la transmisión de este partido debes estar conectado a la señal de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión de streaming en las plataformas de DGo. En territorio colombiano lo podrás ver en Gol Caracol y RCN ¿A qué hora juegan? Este duelo está pactado para el viernes 24 de octubre desde las 6:00 p.m. (horario en Perú, igual tiempo en Colombia). No te pierdas todos los detalles, el minuto a minuto de este y todos los partidos del torneo local en la web de Depor.

