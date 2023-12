Este martes 12 de diciembre se llegará a cabo el segundo amistoso internacional de la Selección Peruana Sub-23 frente a su similar de Colombia, a modo de preparación para el Preolímpico de Venezuela 2024, que se realizará a mediados de enero. Los dirigidos por José Guillermo del Solar se encuentran en Barranquilla, ciudad donde se disputará el cotejo, para sumar su último entrenamiento y así quedaar listos. Conoce más detalles aquí.

De acuerdo al cronograma de la ‘bicolor’, el segundo compromiso se disputará desde las 5:00 de la tarde en el Estadio Romelio Martínez de Barranquilla. La transmisión estará a cargo de los medios oficiales de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), mientras que la crónica completa del encuentro lo podrás encontrar en Depor.

El elenco nacional llega a este partido, luego del primer amistoso contra los ‘cafeteros’, donde sacaron un ajustado empate por 1-1, gracias al gol de Víctor Guzmán (Alianza Lima). No obstante, fueron los colombianos quienes abriron el macador, gracias al tanto de Kervin Calderón. Pese a ello, el equipo no se amilanó y sacó la igualdad cerca de los 90′.

Tras estos compromisos, la delegación blanquirroja retornará a Lima para medirse por partida doble contra Bolivia, antes de alistar maletas y viajar a Venezuela para el Preolímpico. Sin embargo, el jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF admitió que viajará al certamen con un gran número de muchachos de la Sub-18, debido a la negativa de los clubes de la Liga 1 Betsson de ceder a sus jugadores.

“Ahora mismo, tengo 30 jugadores convocados y, de estos, 17 son chicos de la Sub 18 que han estado entrenando conmigo y van a estar en el Sudamericano Sub 20 de 2025. Al ver esta situación, he tomado la decisión de llevar (al Preolímpico) a los jugadores que van a estar conmigo en este proceso”, sostuvo en conferencia de prensa.

¿Cuándo se jugará el Preolímpico Venezuela 2024?

El torneo Preolímpico, donde se entregarán dos cupos para los Juegos Olímpicos de Parías 2024, tendrá lugar por primera vez en Venezuela y se jugará desde el 20 de enero del próximo año hasta el 11 de febrero. Caracas, Valencia y Barquisimeto fueron las ciudades elegidas para este certamen, el cual ya tiene definidos los integrantes de cada grupo.

Los dos primeros de cada serie pasarán a un cuadrangular final, donde las cuatro delegaciones se enfrentarán unas a otras hasta definir, por puntos, cuál de ellos queda en el primer y segundo lugar del torneo, a fin de obtener su pase a París 2024, que se jugará del 24 de julio al 10 de agosto.

¿Cuál es el grupo de Perú en el Preolímpico?

Tras el sorteo desarrollado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) en octubre, se determinó que Perú integre el Grupo B junto a Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay. Del mismo modo, el Grupo A estará conformado por las selecciones de Venezuela, Brasil, Colombia, Bolivia y Ecuador. Hay que tomar en cuenta que José del Solar, jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF, será el director técnico de la ‘Bicolor’ en esta competición.

Convocados para los amistosos ante Colombia

Arqueros:

Jefferson Nolasco (Cienciano) y Jheferson Rodríguez (Universitario de Deportes).

Defensas:

Erick Noriega (San Martín), Julinho Astudillo (Universitario de Deportes), Alejandro Pósito (Sporting Cristal), Juan Quiñones (UCV), Alonso Yovera (Cusco FC), Emilio Saba (Carlos A. Mannucci), Franshesko Cassiano (Sporting Cristal), Matías Llontop (Carlos A. Mannucci) y Marco Huamán (Sport Huancayo).

Mediocampistas:

Sebastián Cavero (FBC Melgar), Eslyn Correa (Deportivo Municipal), Ian Wisdom (Sporting Cristal), Jhoao Velásquez (Alianza Lima), Álvaro Rojas (Universitario de Deportes), Franchesco Flores (UCV) y Jefferson Cáceres (FBC Melgar).

Delanteros:

Juan Goicochea (Alianza Lima), Guillermo Larios (Alianza Atlético), Bassco Soyer (Alianza Lima) y Víctor Guzmán (Alianza Lima).





