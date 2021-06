A horas del Perú vs. Colombia, la palabra del ‘profe’ Néstor Lorenzo es clave. Y no solo por el buen trabajo que viene realizando con Melgar -luchó hasta el último en la etapa de grupos de la Copa Sudamericana-, sino también porque fue asistente técnico de José Néstor Pekerman con la selección cafetera, entre el 2012 y 2018. Aquí su análisis de lo que será el choque este jueves en el estadio Nacional.

“La posesión va a ser muy importante. La clave va a estar en el mediocampo y la efectividad en el ataque. Jugadores como Paolo Guerrero aparecen en los momentos importantes y la defensa rival va a estar muy preocupada”, aseguró el ahora DT de Melgar en Las Voces del Fútbol.

Con relación a las fortalezas de la Selección Peruana, esto manifestó el ‘profe’ Néstor Lorenzo: “El buen manejo en el medio de Yotún o la agresividad ofensiva de Guerrero es algo que siempre se tiene en cuenta. Al final se mira todo, los jugadores de selección son muy completos”.

Una de las ausencias que llamó la atención en la lista de Reinaldo Rueda fue la de James Rodríguez. Esto fue lo que dijo el estratega de Melgar con relación al tema. “No sé si la no presencia de James influirá en el grupo, no puedo responder eso porque no estoy en el día a día. Es un gran jugador, así como como Falcao, que son importantes, pero no sigo la actualidad”.

El presente de Melgar

A pesar de que Melgar no clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana, la actuación de la escuadra arequipeña fue para el aplauso. Registraron 10 puntos en la etapa de grupos. Esta es la evaluación del ‘profe’ Lorenzo con la campaña de sus dirigidos en el certamen internacional.

“Muy conforme con lo hecho por el grupo. A lo largo de toda la Copa Sudamericana, ni de locales ni de visitante, fuimos superados. En varios partidos merecimos más, pero así se dieron las cosas. Los jugadores estuvieron a la altura de las exigencias del momento”, finalizó.





