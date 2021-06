Preparados no solo en el esquema y la táctico, sino también con la pelota parada en disparos de media distancia como punto penal. La Selección Peruana se alista para regresar a las Eliminatorias a Qatar 2022 con una victoria en el Estadio Nacional. No obstante, para asegurar el arco, es preciso que los guardametas de la ‘bicolor’ se preparen para así hacer frente a los posibles ataques que se vean en el duelo de Perú vs. Colombia.

En ese sentido, Pedro Gallese, Carlos Cáceda y José Carvallo fueron puestos a prueba con tiros libres y penales, durante las prácticas del último miércoles en La Videna, a 24 horas del choque frente a Colombia. Entre los encargados de lanzar los remates, además de los delanteros, estuvo Christian Cueva (que en su último partido con su club saudí marcó un golazo desde fuera del área).

Si bien el duelo es claro que contra los ‘cafeteros’ no se llegará a tanda de penales, es posible que se den situaciones de faltas en el área que podrían desencadenar los tiros desde los doce pasos. Por ello, Paolo Guerrero, Gianluca Lapadula y Alex Valera tuvieron la chance de practicar, teniendo gran éxito en sus definiciones.

¿Cómo llega Perú frente a Colombia?

La Selección Peruana ha acumulado solo un punto en la tabla de posiciones de las Clasificatorias. En su debut contra Paraguay, empató 2-2 en el Defensores del Chaco en Asunción; sin embargo, contra Brasil en el Nacional no revertir el marcador, cayendo por 4-2. Lo mismo sucedió cuando enfrentó a Chile y Argentina.

Respecto al historial de partidos contra Colombia, la ‘bicolor’ ha tenido un total de 22 partidos jugados, de los cuales siete se han dado con Ricardo Gareca. De esos cotejos, cuatro han resultado en empate y tres al culminado en derrota, llegando a tener un promedio de 19.04% de efectividad.

Si bien se quiere revertir esta racha, el combinado dirigido por Reinaldo Rueda también llega dispuesto a sumar los tres puntos a toda costa. Colombia arrancó bien las Eliminatorias, pero en las dos últimas fechas se cayó. Tras la victoria frente a Venezuela y el empate ante Chile, el elenco ‘cafetero’ perdió por goleadas contra Uruguay (3-0) y Ecuador (6-1).





