La Selección Peruana está próxima a medir fuerzas con Colombia, por lo que el ‘Tigre’ ya afina los detalles con relación al armado de su oncena para el duelo con los ‘Cafeteros’ por una nueva jornada de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Por ello, el combinado incaico realizó un partido de práctica, esta mañana, en la que se pudo a preciar al siguiente equipo: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Marcos López; Renato Tapia, Sergio Peña, Christofer Gonzáles, André Carrillo, Christian Cueva y Gianluca Lapadula.

Sin embargo, según pudo conocer Depor, Yoshimar Yotún tendría grandes chances de meterse al once para el Perú vs. Colombia, a pesar de no haber aparecido en el equipo principal de la jornada matutina de los entrenamientos de la Selección Peruana, sumando algunos minutos sobre la parte final del duelo.

El lugar que ocuparía el exjugador de Cruz Azul sería el de ‘Canchita’, aunque la decisión final será tomada por Ricardo Gareca a horas del trascendental duelo entre el equipo blanquirrojo y los norteños, partido que podría catapultar a cualquiera de las escuadras hacia el boleto para la próxima cita mundialista.

El itinerario del equipo bicolor para el Perú vs. Colombia

Una vez terminada la práctica, la delegación de la Selección Peruana volverá al hotel de concentración para descansar, mientras que el comando técnico elabora la estrategia final de juego. Para el vienes, el equipo partirá pasado el mediodía hacia el estadio Metropolitano Roberto Meléndez para así medirse en duelo contra Colombia.

Perú y Colombia chocarán el viernes 28 de enero, desde las 4:00 p.m. Al término del compromiso, se tiene prevista la conferencia de prensa del estratega argentino, para luego partir hacia el hotel de concentración, donde todo el equipo se alistará para regresar a Lima por la noche. El sábado se continuará trabajando pensando en el siguiente partido contra Ecuador.





