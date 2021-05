Se moverán las agujas del reloj. La Selección Peruana y Colombia tendrían un ligero cambio en el horario del compromiso que sostendrán por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, pactado para el próximo 3 de junio en el Estadio Nacional de Lima.

Y es que, según pudo conocer Depor, se confirmó la solicitud del cambio en la hora de inicio del compromiso por parte de las dos federaciones, por lo que este pasaría a disputarse desde las 9 p.,m. (hora peruana) y no a las 8 de la noche, como estaba previsto.

La Selección Peruana tenía que reiniciar las clasificatorias ante Bolivia y Ecuador, pero los duelos fueron postergados a raíz de la segunda ola del coronavirus en el continente, siendo CONMEBOL la entidad encargada de confirmar que la competencia se reanudaría en junio con los partidos siguientes del calendario.

Cabe recordar que una de las opciones de la FPF era llevar el partido a Miami debido a los problemas con los clubes de la MLS para soltar jugadores al combinado nacional, pero ello no se llegó a proponer ante la escuadra cafetera, descartándose la posibilidad.

“Yo presumo que el tema de la MLS ya no va a ser complicado porque en Estados Unidos están prácticamente todos vacunados, no creo que exista esa obligación de cuarentena al retorno. Esperemos que los vuelos sean fáciles. Sobre todo en Europa, Brasil, que no hay vuelos directos todavía”, sostuvo Antonio García Pye, hace unos días, a este medio sobre el tema.

El conjunto de Ricardo Gareca solamente ha sumado uno de 12 puntos disputados en las cuatro jornadas iniciales. Hasta aquí, la Selección Peruana empató contra Paraguay (1-1) en Asunción, perdió contra Chile (2-0) en Santiago, Brasil (2-4) y Argentina (0-2) en Lima. El cuadro nacional volverá a la acción por primera vez desde el 17 de noviembre del año pasado.

