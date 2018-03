Juan Carlos Orderique vivió un momento difícil en la previa del partido de Perú con Croacia. Al tratar de llegar a Raúl Ruidíaz para entrevistarlo, 3 policías estadounidenses lo trataron con rudeza. El reportero de televisión consiguió su propósito luego del encuentro y dio su versión de lo ocurrido.

"La verdad que casi me voy a la carceleta de Miami, pero lo que no saben que tú y yo somos amigos. Lo que pasa es que nos dimos la manos. En ese nos jalamos un poco y se me vinieron 3 tombazos", señaló Juan Carlos Orderique en diálogo con la 'Pulga'.

Raúl Ruidíaz le brindó su apoyo a Juan Carlos Orderique tras el difícil momento con los agentes de seguridad. Para cerrar la entrevista, ambos se jugaron una broma.

El hombre de la televisión prometió que seguirá acompañando a la Selección Peruana para felicidad de sus seguidores. Por nada del mundo, se perderá el partido contra Islandia, de este martes en Nueva Jersey.

La bicolor, por su lado, continúa con su preparación al Mundial de Rusia 2018. Los jugadores tuvieron la tarde libre. Retomarán los trabajos este domingo.

