Perú vs. Croacia: ¿Qué le dijo Alberto Rodríguez a Anderson Santamaría tras su buena actuación?

Christian Ramos no extrañó a Alberto Rodríguez en la última línea. Y la Selección Peruana no se resintió en su funcionamiento. Al contrario, los de Ricardo Gareca corrieron como relojito, apoyado principalmente por la solidez y sobriedad de Anderson Santamaría , el defensa que la rompió ante Croacia.

A pesar de que muchos hinchas de Perú se preocuparon por la ausencia de Rodríguez (lesionado), Santamaría ofreció las garantías necesarias y realizó buenas coberturas en lo que significó su primer partido como titular en la era Ricardo Gareca. Fue una muralla.

“Al final del partido, Alberto me felicitó y me dijo que siga por ese camino. Yo me sentí muy emocionado con sus palabras porque lo considero un crack y cada día aprendo más de él. Él siempre me habla y yo estoy dispuesto a escucharlo en todo momento", reveló Santamaría.

Indudablemente, el buen momento que vive el peruano en México se vio reflejado en el Hard Rock Stadium de Miami, donde Perú se impuso por 2-0 con goles de André Carrillo y Edison Flores.

“Ahora jugaremos ante Islandia y para ello nos prepararemos con la misma idea para llegar de la mejor manera. Quiero agradecer a la afición peruana porque donde vamos nos hacen sentir su cariño”, agregó el defensa de la ‘bicolor’.

