Tras el increíble triunfo en Colombia (0-1), que nos hizo escalar hasta el cuarto lugar de la tabla, ganarle a la selección de Ecuador es una obligación para la selección peruana en la próxima jornada de las Eliminatorias a Qatar 2022. No obstante, dicha misión no será una tarea nada sencilla. A las razones futbolísticas -se ubican en la tercera casilla con 24 puntos-, ahora se le sumará el aspecto anímico, porque están a solo un triunfo de asegurar su presencia en la próxima cita mundialista.

Tras el empate ante Brasil, la selección de Ecuador pisará suelo peruano con la motivación al tope para cerrar su clasificación al Mundial Qatar 2022. Conoce al detalle de cómo llega el conjunto de Gustavo Alfaro para este choque trascendental contra la Selección Peruana, que se jugará el próximo 1 d febrero en el Estadio Nacional de Lima.

Confianza y optimismo

El último resultado dejó un sinsabor dentro del conjunto norteño. Aunque fueron conscientes de que los tres puntos estuvieron muy cerca ante Brasil, de inmediato voltearon la página y se enfocaron en el siguiente encuentro clasificatorio. Ante ello, la periodista Gaby Moreira de Play FM de Ecuador le contó a Depor cómo se vivió en el camarín de la ‘Tri’ el 1-1 ante la ‘Verdeamarela’.

“El equipo viene muy motivado. Pude hablar con algunos jugadores después del partido con Brasil y me dijeron que en el vestuario solo reinaba algarabía y felicidad. Sabían de la importancia de sumar al menos un punto. Ahora lo único que piensan es en conseguir una victoria ante Perú”, nos dijo sobre el encuentro del martes (9:00 pm.).

Puntos fuertes y falencias

Pese a que Ecuador hoy es la selección más joven de las Eliminatorias sudamericanas a Qatar 2022, conforme fueron avanzando las fechas, se muestra como un equipo con varios procesos clasificatorios encima. Gaby Moreira describe las principales fortalezas del equipo dirigido por Gustavo Alfaro.

“Una de las principales virtudes de este equipo de Ecuador es su zaga central. Piero Hincapie tiene una salida muy limpia y Felix Torres lo ayuda mucho en la marca. Ambos se entienden muy bien. Por la banda izquierda, Pervis Estupiñán está en un gran nivel. Moisés Caicedo también es uno de los altos valores. Pese a su juventud, viene demostrando grandes cosas”.

No todo es color de rosa, la periodista ecuatoriana también precisa en qué debería mejorar su ‘sele’ para este encuentro: “Tal vez se debería replantear quién va por la banda derecha. Fue el sector más flojo frente a Brasil. Ángelo Preciado no la pasó bien con Vinicius Junior. Después, contamos con varias individualidades, pero que no logran conectarse con el resto del equipo. Gonzalo Plata muchas veces no encuentra con quien asociarse en ataque. Es una tarea pendiente”

Cambio desde el último enfrentamiento

El duelo más reciente entre Perú y Ecuador por las Eliminatorias a Qatar 2022 fue en la fecha 8 del presente proceso. En aquella ocasión, la blanquirroja se quedó con los tres puntos en su visita a Quito (1-2). Sin embargo, para Giancarlo Bonifas de Radio La Voz, hoy la ‘Tricolor’ es una selección más compacta, sobre todo en defensa.

“Mejoró su dupla defensiva con Torres- Hincapié, en el partido en Quito fue Arboleda- Arreaga. El lateral derecho aquella vez fue Pedro Pablo Perlaza, hoy hay otros nombres, en el mediocampo cambiaría solo una pieza. La táctica también viene con un aire de sumar mucho rodaje, un equipo que al que siempre le gusta jugar”, explicó.

Principales figuras

Piero Hincapié

A sus 19 años, el defensa central goza de regularidad en su primera temporada con Bayern Leverkusen. Esta travesía en Europa lo ayudó a pulir ciertos aspectos defensivos, que lo colocan actualmente como “el mejor defensa juvenil de Sudamérica”. No será la primera vez que visite Lima. En 2019, logró en nuestro país la clasificación al Mundial Sub 17, torneo sudamericano que le permitió llegar a Talleres de Córdoba.

Moisés Caicedo

Hace tan solo unas semanas, Brighton & Hove Albion decidió interrumpir el préstamo de Moisés Caicedo en el Beerschot de Bélgica. Es así como el mediocampista tendrá la oportunidad de disputar la Premier League, después de su gran paso por el fútbol belga. Con contrato hasta 2025, en Inglaterra se espera mucho del jugador formado en Independiente del Valle.

Gonzalo Plata

Viene de ser la figura norteña en la igualdad contra la selección de Brasil. Tras no tener oportunidades en Sporting de Lisboa de Portugal, el atacante de 21 años llegó a préstamo al Real Valladolidad de La Liga SmartBank. En la presente temporada del ascenso español, ya suma 15 encuentros y cuatro anotaciones.

Bajas y reemplazos

Alexander Domínguez y Enner Valencia son las dos primeras bajas confirmadas para el choque ante la bicolor. Hernán Galíndez se parará bajo los tres palos, como lo hizo tras la expulsión de ‘Dida’ contra Brasil. Jugará su cuarto encuentro por las Eliminatorias sudamericanas a Qatar 2022. Recordemos que debutó en la fecha 6 ante Chile.

En lo que respecta al reemplazo de Valencia, uno de los nombres que suena con más fuerza es el de Jordy Caicedo, jugador del CSKA de Sofía. Él acompañaría en ataque a Michael Estrada. Como segunda opción, está el goleador de LDU, Djorkaeff Reascos.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR