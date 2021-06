No estar presente en la lista para el Perú vs. Ecuador le genera a Carlos Zambrano un pesar enorme. Sin embargo, sabe que desde fuera del gramado también tiene que alentar a sus compañeros, por lo que no dudó en utilizar sus redes sociales para hacer llegar el aliento a tierras ecuatorianas, donde la Selección Peruana podría estar jugándose una de sus últimas cartas para ir al Mundial de Qatar 2022.

El ‘León’, fiel a su estilo, no se guardó nada y escribió un poderoso: “Vamos, Perú, car***” en su cuenta de Twitter, donde aprovechó para citar una foto del combinado nacional en la que se aprecia a los jugadores dejando la concentración para dirigirse al estadio donde se disputará el compromiso.

Perú vs. Ecuador tiene la expectativa de toda la hinchada nacional y más aún la de Carlos Zambrano, uno de los elementos que suelen ser utilizados en la línea defensiva de Ricardo Gareca, aunque no haya tenido presencia con la camiseta bicolor desde su expulsión ante Brasil por la segunda jornada de las clasificatorias.

Con un presente más que aceptable en Argentina (con Boca Juniors), a pesar de algunas críticas de un sector de la prensa, el futbolista peruano espera ser tomado en cuenta para la Copa América y demostrarle al ‘Tigre’ que puede seguir aportándole experiencia a la zaga nacional y conseguir buenos resultados en ella.

El aliento de Zambrano en la previa del Perú vs. Ecuador. (Captura)

Listo el ‘11’ para el Perú vs. Ecuador

El último fin de semana, Ricardo Gareca realizó partido de práctica y lo que más llamó la atención en su esquema fue la presencia de Gianluca Lapadula como único punta, de cara al partido ante Ecuador. Esto, luego de ver su desempeño frente a Colombia, así como en los choques frente a Chile y Argentina en las jornadas anteriores.

De momento, la pizarra la completaría con Pedro Gallese en la portería; Luis Advíncula, Christian Ramos, Luis Abram y Marcos López en la defensa; Renato Tapia, Yoshimar Yotún y Sergio Peña en la volante; mientras que André Carrillo y Christian Cueva estarían como extremos.





El equipo ‘blanquirrojo’ se enfrentará a Ecuador en condición de visita. Perú llega golpeado por los malos resultados y espera sacar adelante el partido ante ‘La Tricolor’, pues en cinco jornadas disputadas, sólo han podido sumar un punto.