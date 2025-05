En el Estadio Francisco Rivera Escobar de Cali, Perú vs. Ecuador se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE este miércoles 21 de mayo en el marco de la fecha 4 del hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub 17. El encuentro, que será importante para la ‘Bicolor’ en su intento por sumar puntos en esta instancia, estará programado para las 3:00 de la tarde (hora peruana) con la transmisión GRATIS de DSports, DirecTV y DGO. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Vale destacar que el duelo tendrá el mismo horario en Colombia y Ecuador. En el caso de Chile, Bolivia o Venezuela, se disputará una hora más tarde, a las 4:00 p.m.; mientras que en países como Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, el partido arrancará a las 5:00 de la noche. ¡No te pierdas la transmisión del partido por la web de Depor!

SOBRE EL AUTOR Rogger Fernández Periodista egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Empezó en el diario El Comercio. Fue redactor y editor del diario El Bocón. Ha sido parte de la Zona Deportiva del Grupo El Comercio, además de pertenecer a Depor y Deporte Total. Con experiencia en medios digitales, escritos, podcast y producción. Fútbol como vida y pasión.