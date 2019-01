Perú vs. Ecuador: fecha, hora y canal del partido clave de la 'bicolor' por el Sudamericano Sub 20

La Selección Peruana Sub 20 tendrá un tercer encuentro antes de definir a los tres clasificados del Grupo B que pasarán al hexagonal final. Daniel Ahmed tendrá que definir bien qué estrategia empleará y qué once ingresará para el Perú vs. Ecuador por el Sudamericano de Chile. Este choque será vital para el cuadro blanquirrojo, teniendo en cuenta la derrota que sacó ante Paraguay.

La próxima cita de la Selección Peruana será el jueves 24 de enero a las 3:10pm (hora peruana) en el estadio La Granja, en Curicó, el mismo escenario donde se enfrentaron las selecciones de Argentina y Paraguay.

El Perú vs. Ecuador será transmitido por Latina y Movistar Deportes. Mientras tanto, Depor llevará todas las incidencias del tercer choque que protagonizará la ‘bicolor’ por el Sudamericano de Chile 2019.

¿Qué resultados necesita Perú para clasificar al hexagonal final del Sudamericano Sub 20 de Chile?

Perú cayó 1-0 ante Paraguay, pero sigue con 'vida' en el Sudamericano Sub 20 [VIDEO]



La Selección de Ecuador ha sufrido altos y bajos. En su debut frente a Paraguay, Ecuador goleó a los guaraníes 3-0, mientras que en su segundo encuentro por el Sudamericano Sub 20, cayeron 3-1 ante Uruguay.

El último choque de Ecuador fue ante Argentina (ganaron 0-1, sumando así 6 puntos en la tabla, 4 goles a favor y 3 en contra). Mientras que Perú, tras perder ante Paraguay, deberá asegurar una esta victoria ante los 'norteños' para tener chances de clasificar al hexagonal final del Sudamericano Sub 20.