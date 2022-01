Una amonestación, en el partido contra Brasil, hizo que Enner Valencia quede suspendido y se pierda una nueva edición del Perú vs. Ecuador. Esto, no le vino nada bien al jugador del conjunto norteño, quien no pudo evitar mostrar su frustración al quedar fuera de un duelo clave de su equipo en las Eliminatorias.

“Me he perdido los dos partidos de eliminatorias con Perú. Es una lástima, pero voy a apoyar a mis compañeros para que se pueda sacar un buen resultado allá.”, sostuvo el jugador del conjunto ecuatoriano, en conferencia de prensa, luego del choque contra el ‘Scratch’.

Por otro lado, Enner Valencia reconoció que el punto sacado ante Brasil fue clave en sus aspiraciones de llegar al Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, el acceso al torneo aún no está sellado, por lo que espera que este se consiga en la visita del ‘Tri’ al Estadio Nacional de Lima.

“Hemos logrado un punto que nos permite seguir en carrera en ese sueño de clasificar al Mundial. Sin embargo, todavía no hemos clasificado. Tenemos que sellar esa clasificación y, ojalá, sea en ese partido ante Perú”, agregó el atacante de Fenerbahçe S. K. de la liga de Turquía.

Valencia no será el único ausente en el Perú vs. Ecuador

A pocos días de enfrentarse con la Selección Peruana, Ecuador también perdió a su portero titular, Alexander Domínguez, luego de que este sea expulsado en el compromiso que sostienen contra Brasil por una nueva jornada de las Eliminatorias sudamericanas.

Justo cuando todo parecía indicar que no tendríamos más emociones en el partido luego del 1-0, Domínguez se dejó llevar por la adrenalina del momento y le metió una terrible patada en el pecho al delantero de la ‘Canarinha’ y del Atlético de Madrid. La acción tuvo lugar a los 15 minutos del pitazo inicial, dejando a Ecuador con 10 hombres.

