Cada vez falta menos para el inicio del Perú vs. Ecuador y varias exfiguras del combinado tricolor se tomaron un tiempo para analizar al rival de turno. Luis Saritama, exjugador y con pasado en el fútbol peruano (vistió la camiseta de Alianza Lima), fue uno de los que se animó a dar detalles de su análisis para este nuevo partidazo por las Eliminatorias Qatar 2022, destacando un punto del cuadro dirigido por Ricardo Gareca.

“Me sorprendió no el rendimiento, pero sí la poca reacción. Una desatención y gol, todo camba y es más difícil. Las Eliminatorias son así, te duermes, das ventaja y todo es cuesta arriba. Son competitivas, ya no hay ese margen que existía antes entre uno u otro equipo por el nivel o juego. La misma competitividad hace que la Selección Peruana esté al final, pero un resultado puede cambiar eso y Ecuador no debe confiarse”, sostuvo en diálogo con RPP.

Por otro lado, Luis Saritama no pudo confirmar si es que tiene a un favorito para que se quede con los tres puntos del Perú vs. Ecuador, pero dejó en claro que son los locales quienes parten con un ligero favoritismo debido a sus recientes presentaciones en el certamen que brinda cupos para la próxima cita mundialista.

“Si hablamos de funcionamiento y posiciones en la tabla por las primeras fechas, Ecuador llega mejor, pero somos conscientes de que las Eliminatorias son larguísimas y un resultado negativo todo lo cambia. Debemos seguir entre los tres primeros y mantenerlo ganando todo de local”, agregó el exjugador de Alianza Lima.

Listo el ‘11’ para el Perú vs. Ecuador

El último fin de semana, Ricardo Gareca realizó partido de práctica y lo que más llamó la atención en su esquema fue la presencia de Gianluca Lapadula como único punta, de cara al partido ante Ecuador. Esto, luego de ver su desempeño frente a Colombia, así como en los choques frente a Chile y Argentina en las jornadas anteriores.

De momento, la pizarra la completaría con Pedro Gallese en la portería; Luis Advíncula, Christian Ramos, Luis Abram y Marcos López en la defensa; Renato Tapia, Yoshimar Yotún y Sergio Peña en la volante; mientras que André Carrillo y Christian Cueva estarían como extremos.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.