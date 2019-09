Perú vs. Ecuador: miden fuerzas en Estados Unidos en amistoso internacional FIFA

Perú vs. Ecuador EN VIVO | MOVISTAR DEPORTES | EN DIRECTO | VER LATINA TV | se verán las caras en un duelo de poder a poder. Sin sus principales figuras, ambos cuadros intentarán demostrar que tienen un universo de jugadores y que son capaces de superar cualquier ausencia.

La hinchada nacional promete hacer que la bicolor se sienta como local en el Perú vs. Ecuador. La barra Blanquirroja ya agotó 15 mil entradas, de las 25 mil que se pusieron a la venta para este encuentro de pronóstico reservado.

Perú vs. Ecuador EN VIVO podrás seguirlo a través de la señal de LATINA TV y MOVISTAR DEPORTES. Además, Depor.com te brindará una amplia cobertura del evento que marcará un nuevo amistoso en la era Ricardo Gareca en la Blanquirroja.

Ambos equipos llegan con bajas importantes al Perú vs. Ecuador, por lo que se espera un partido muy peleado de principio a fin. Las dos escuadras quieren irse del recinto norteamericano con la victoria, pero saben que ello no será nada fácil y que deberán luchar durante los 90 minutos por el objetivo.

Paolo Guerrero y Jefferson Farfán no estarán en el Perú vs. Ecuador. Sin embargo, no serán los únicos ausentes, ya que (por parte del tricolor), no estará su goleador y verdugo de la Blanquirroja, Enner Valencia.

A raíz de ello, Jorge Célico, entrenador de los norteños, estaría pensando a incluir a Brayan Angulo en la oncena inicial, acompañado de Leonardo Campana. Con ellos, espera hacerle daño a la zaga nacional en el Perú vs. Ecuador.

Por parte del combinado bicolor, Ricardo Gareca podría incluir a Kevin Quevedo desde el arranque, aunque ello lo decidirá el 'Tigre' minutos antes del pitazo inicial del Perú vs. Ecuador en el Red Bull Arena de New Jersey.

Perú vs. Ecuador: antecedentes



15.11.18 Perú 0-2 Ecuador (amistoso internacional)

05.09.17 Ecuador 1-2 Perú (eliminatorias Rusia 2018)

06.09.16 Perú 2-1 Ecuador (eliminatorias Rusia 2018)

08.06.16 Ecuador 2-2 Perú (Copa América)

07.06.13 Perú 1-0 Ecuador (eliminatorias Brasil 2014)

15.11.11 Ecuador 2-0 Perú (eliminatorias Brasil 2014)

Perú vs. Ecuador: así pagan las casas de apuesta



Casa de apuesta Perú Empate Ecuador Te Apuesto 1.65 3.75 4.75 Betsson 1.93 3.45 3.90 Bet 365 1.90 3.60 3.75 Apuesta Total 1.86 3.21 3.71

Perú vs. Ecuador: horarios en el mundo



7:00 p.m. - México, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

8:00 p.m. - Venezuela, Bolivia, Chile

9:00 p.m. - Argentina, Uruguay, Brasil

1:00 a.m. - Reino Unido (del día siguiente)

2:00 a.m. - España, Alemania, Italia, Francia (del día siguiente)

Perú vs. Ecuador: canales de TV el mundo



Perú: Latina TV, Movistar Deportes

Argentina: TyC Sports

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: Globo

Colombia: Caracol

Ecuador: DirecTV, Canal de Fútbol

Paraguay: RPC

Uruguay: DirecTV

Venezuela: DirecTV

Perú vs. Ecuador: posibles alineaciones



Perú: P. Gallese; L. Advíncula, A. Santamaría, L. Abram, M. Trauco; P. Aquino, R. Tapia; K. Quevedo. C. Cueva. E. Flores; R. Ruidíaz.



Ecuador: P. Ortíz; J. Porozo, J. Espinoza, D. Aimar, D. Palacios; F. Gaibor, J. Méndez, R. Ibarra, J. Borja; L. Campana y B. Angulo

Aquí las declaraciones de Ricardo Gareca sobre el caso Paolo Guerrero. (Video: José Luis Saldaña)

