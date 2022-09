Volteando la página de la derrota ante México, la Selección Peruana ya está enfocada en lo que será su segundo amistoso internacional en Estados Unidos ante su similar de El Salvador. Este partido se jugará en el Audi Field de Washington D.C., el próximo martes 27 de septiembre desde las 19:00 horas.

Sobre el recinto, este fue inaugurado en 2018 y es el escenario donde juega de local el DC United. Cuentan con capacidad para 20 mil espectadores y seguramente recibirá un gran número de hinchas peruanos cuando nos enfrentemos a los salvadoreños.

Al ser un estadio relativamente nuevo, el Audi Field cuenta con todas las comodidades del primer mundo para el desarrollo de grandes espectáculos deportivos. A diferencia del Rose Bowl en Los Ángeles, este sí cuenta con un gramado en mejores condiciones.

Como se recuerda, tras el partido ante los ‘Aztecas’, los jugadores y Juan Reynoso se quejaron del mal estado del campo del Rose Bowl, lo cual dificultó a que pudieran desarrollar su juego durante los primeros veinte minutos del compromiso. Esto no sucederá en el Audi Field, pues su pasto está bien cuidado.

El Audi Field fue inaugurado en julio del 2018. (Foto: DC United)

El Salvador, la segunda prueba de Juan Reynoso

La caída ante México dejó algunas conclusiones sobre lo quiere mostrar Juan Reynoso en la Selección Peruana, pero ninguna realmente clara de lo que será su idea de juego a lo largo de este nuevo proceso. Esto debido a que solo ha tenido muy pocos días de trabajo con el plantel completo, lo cual es natural.

Ahora, con El Salvador como próximo rival en la gira peruana en los Estados Unidos, el ‘Cabezón’ quizás realice algunas variantes para ver cómo responde su plantel a esta nueva exigencia. Al ser un contrincante de menor nivel, posiblemente Perú tenga el balón durante la mayor parte del tiempo. No obstante, la última experiencia ante los centroamericanos no fue muy positiva –derrota por 2-0–, por lo que no vale confiarse.





